غير سام.. أول تعليق على واقعة العثور على ثعبان بميدان شامبليون بالإسماعيلية

أثارت واقعة العثور على ثعبان بميدان شامبليون في قلب مدينة الإسماعيلية حالة من الجدل بين المواطنين، بعد تداول صور ومقاطع فيديو للثعبان الذي عُثر عليه داخل الميدان، وسط تساؤلات حول مدى خطورته.



وفي أول تعليق على الواقعة، أكد محمود خميس محمود حسن ، حارس أحد الشركات، الذي عثر عليه، أن الثعبان الذي تم العثور عليه غير سام وغير مؤذٍ، مشيرًا إلى أن هذا النوع كان منتشرًا منذ سنوات في محيط ترعة محمد علي وحدائق الملاحة بالإسماعيلية.

وقال في تعليقه: “لا داعي للقلق، الثعبان ده مش مؤذي وغير سام، كان زمان في منهم كتير على ترعة محمد علي في حدائق الملاحة، وكنا بنلعب بيهم وإحنا صغيرين، الجيل ده ما شافهمش.”

وقد تمكن من السيطرة على الثعبان فور ظهوره بميدان شامبليون، ما أنهى حالة القلق التي سادت بين المارة، دون تسجيل أي إصابات.

ورغم تأكيد عدد من المواطنين أن الثعبان غير سام، فإن مختصين ينصحون بعدم الاقتراب من أي ثعبان أو محاولة الإمساك به، لأن التعرف على الأنواع بدقة يحتاج إلى خبرة، والأفضل في مثل هذه الحالات إبلاغ الجهات المختصة للتعامل معه بطريقة آمنة.