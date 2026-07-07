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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد توقعه فوز مصر على أستراليا.. "الحاسوب الخارق" يكشف مصير الفراعنة أمام الأرجنتين والفلك يثير المفاجأة

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد العيسوي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم مساء الثلاثاء إلى واحدة من أقوى مواجهات دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026، عندما يصطدم المنتخب المصري بنظيره الأرجنتيني في لقاء يحمل الكثير من التحديات والطموحات. وبينما ترجح الأرقام والإحصائيات كفة بطل العالم، يطمح الفراعنة إلى صناعة مفاجأة جديدة وكتابة صفحة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية، في مواجهة تجمع بين الخبرة والطموح على أكبر مسارح كرة القدم.

أوبتا: الأرجنتين الأقرب للتأهل

كشفت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصاءات وتحليل البيانات عن توقعاتها للمباراة، بعدما أجرت نحو 25 ألف محاكاة باستخدام حاسوب خارق لتحديد السيناريوهات الأقرب للحدوث.

وأظهرت النتائج تفوق المنتخب الأرجنتيني بشكل واضح، إذ بلغت نسبة فوزه خلال الوقت الأصلي 70.4%، مقابل 11.7% فقط لصالح المنتخب المصري، بينما انتهت 17.9% من عمليات المحاكاة بالتعادل بعد مرور 90 دقيقة، وهو ما يعني امتداد المواجهة إلى الأشواط الإضافية وربما ركلات الترجيح.

ورغم هذه الأرقام، تبقى كرة القدم مليئة بالمفاجآت، خاصة في الأدوار الإقصائية التي لا تعترف سوى بما يحدث داخل المستطيل الأخضر.

مواجهة تاريخية في كأس العالم

تحمل المباراة طابعًا تاريخيًا، إذ تعد المواجهة الأولى بين مصر والأرجنتين في تاريخ بطولات كأس العالم، وهو ما يمنح اللقاء أهمية خاصة للفريقين.

أما آخر لقاء جمع المنتخبين، فيعود إلى عام 2008، عندما التقيا في مباراة ودية بالقاهرة انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد، سجلهما سيرجيو أغويرو ونيكولاس بورديسو، بينما غاب آنذاك النجم ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

 

أرقام تصب في صالح التانجو

يدخل المنتخب الأرجنتيني المواجهة وهو مدعوم بسجل مميز أمام المنتخبات الأفريقية في كأس العالم، بعدما حقق ثمانية انتصارات متتالية على منتخبات القارة السمراء.

وخلال النسخة الحالية من البطولة، نجح "التانجو" في الفوز على كل من الجزائر وكاب فيردي، ويملك فرصة لتسجيل رقم تاريخي جديد، إذ لم يسبق لأي منتخب أن حقق ثلاثة انتصارات على منتخبات أفريقية خلال نسخة واحدة من كأس العالم.

وتعكس هذه الأرقام حجم الخبرة التي يمتلكها المنتخب الأرجنتيني في مثل هذه المواجهات، إلا أن المنتخب المصري يسعى لكسر هذه السلسلة وكتابة إنجاز جديد في تاريخه المونديالي.

ميسي.. التهديد الأكبر للفراعنة

سيكون ليونيل ميسي محور الاهتمام الأول داخل صفوف المنتخب المصري، بعدما واصل تقديم مستويات استثنائية في البطولة الحالية.

ورفع قائد الأرجنتين رصيده إلى سبعة أهداف حتى الآن، ليؤكد أنه لا يزال أحد أبرز اللاعبين القادرين على حسم المباريات الكبرى، وهو ما يفرض على الجهاز الفني للمنتخب المصري إعداد خطة دفاعية محكمة للحد من خطورته وإيقاف مفاتيح لعب المنتخب الأرجنتيني.

توقعات فلكية تتحدث عن أفضلية نفسية لمصر

على جانب آخر، تداولت تقارير تضمنت آراء منسوبة لخبير الأبراج والفلك سليمان سماحة، الذي رأى أن يوم المباراة يتزامن مع تغيرات فلكية قد تنعكس وفقًا لتفسيراته الفلكية على الحالة الذهنية والنفسية للاعبين.

وأشار إلى أن طاقة يوم 7 يوليو تدعم القيادة، والانضباط، واتخاذ القرارات الهادئة، وهي عناصر قد تساعد الفريق الأكثر تركيزًا على إدارة المباراة بصورة أفضل.

وأضاف أن تراجع كوكب "نبتون" في برج الحمل قد يساهم، بحسب المعتقدات الفلكية، في التخلص من الضغوط النفسية والأوهام، بما يمنح لاعبي المنتخب المصري قدرًا أكبر من الصفاء الذهني وعدم التأثر برهبة مواجهة بطل العالم.

كما اعتبر أن استمرار تراجع كوكب "عطارد" يرتبط، وفق التفسيرات الفلكية، بفرص حسم الملفات القديمة ورد الاعتبار، وهو ما قد يمثل دافعًا معنويًا للفراعنة قبل هذه المواجهة التاريخية.

حلم صناعة المفاجأة

ورغم أن لغة الأرقام تمنح الأفضلية للمنتخب الأرجنتيني، فإن مباريات كأس العالم لطالما أثبتت أن الإصرار والانضباط التكتيكي قادران على قلب كل التوقعات.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بطموح كبير لتجاوز أحد أقوى منتخبات العالم، مستندًا إلى الروح القتالية والرغبة في تحقيق إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل الكرة المصرية.

وفي النهاية، ستظل كلمة الحسم داخل أرض الملعب، حيث ستتواجه توقعات الحاسوب وإحصاءات "أوبتا" مع طموحات الفراعنة وإرادتهم، في مباراة قد تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ مشاركات المنتخب المصري بكأس العالم.

مصر المنتخب المصري الأرجنتيني الفراعنة كأس العالم كرة القدم

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