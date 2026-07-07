الحرارة تتجاوز الـ 38 درجة..الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وكشفت منار غانم نائب رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وموعد انتهاء موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الأجواء الصيفية مستمرة، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبري إلى 35 درجة، ونتأثر بكتل هوائية محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة وهي السبب في الشعور بزيادة في قيم درجات الحرارة المحسوسة بفارق 3 أو 4 درجات، متابعة: درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبري تتجاوز ال 38 درجة في الظل.

وشددت على أن نسب الرطوبة مرتفعة وتصل إلى 90% على السواحل الشمالية، متابعة: الطقس سيكون حار رطب وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

ونوهت بأن نسب الرطوبة الأعلى تكون ليلا، لذلك الأجواء ستميل إلى الحرارة ليلا، مع نشاط للرياح سيعمل على تلطيف حالة الجو.

وحذرت من ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط، لكن البحر الأحمر سيكون معتدلا، مشددة على أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.