أخبار التكنولوجيا.. خطوة واحدة تحمي طفلك على اليوتيوب.. أفضل الهواتف الذكية في الأسواق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بميزات خارقة وسعر اقتصادي.. Nothing تكتسح السوق بمنتجاتها الجديدة!



إلى جانب الكشف عن هاتف Nothing Phone (4b) ، قدمت Nothing أيضًا سماعات Nothing Ear الجديدة (3a)، لتوسع بذلك تشكيلة منتجاتها الصوتية ذات الأسعار المعقولة.

وتحافظ أحدث سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية على نفس سعر سابقتها، مع تقديم العديد من التحسينات الملحوظة، بما في ذلك سعة تخزين داخلية، وميزة التقاط لقطات صوتية جديدة، وتسجيل المكالمات المدمج، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة المحسّنة.

أداء رائد وسعر غير متوقع.. شاومي تكشف عن سلسة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

تعمل شركة ريدمي على تطوير هاتفين ذكيين جديدين للسوق الصينية. فإلى جانب إطلاق سلسلة نوت 17 هذا الشهر، تُشير التقارير إلى أن الشركة تُحضّر للكشف عن سلسلة ريدمي K100 في أغسطس. بعد ذلك، قد تُطلق ريدمي سلسلة توربو 6، والتي من المتوقع أن تضمّ طرازي توربو 6 وتوربو 6 ماكس. في مايو الماضي

نقطة خضراء في واتساب تكشف من المتصل الآن

في الشهر الماضي، بدأ الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب لنظام أندرويد بعرض نقطة خضراء لجهات الاتصال المتصلة بالإنترنت. ويقوم الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب لنظام آيفون الآن بالأمر نفسه ويبدو أن هذه الميزة تحرص على حماية الخصوصية بطريقتين، وهو أمر ليس مضموناً دائماً مع تطبيقات ميتا .



خطوة واحدة تحمي طفلك: تفعيل الميزة الأبوية الجديدة من يوتيوب

أطلقت يوتيوب حسابات الأطفال الخاضعة للإشراف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر، وقدمت أدوات الرقابة الأبوية الجديدة وميزات سلامة الأطفال داخل تطبيق يوتيوب الرئيسي

تم تصميم الحسابات الجديدة للآباء الذين يعتقدون أن أطفالهم مستعدون لاستخدام منصة يوتيوب الرئيسية ولكنهم ما زالوا يرغبون في الإشراف على تجربة المشاهدة الخاصة بهم من خلال إعدادات المحتوى المناسبة لأعمارهم، وحماية الخصوصية، وأدوات الرفاهية.

بمواصفات احترافية.. إليك أفضل الهواتف الذكية في الأسواق

يشهد سوق الهواتف الذكية الرائدة منافسة شرسة في عام 2026، حيث تتنافس كل من شركة سامسونج وآبل وغيرهما على الصدارة بأجهزة متطورة وتصاميم فاخرة ومجموعة واسعة من الميزات.

يأتي هاتف موتورولا سيجنتشر ليُحدث نقلة نوعية في هذا السوق، إذ يُقدم أداءً يُضاهي الهواتف الرائدة، وكاميرات استثنائية، وشاشة عرض فائقة الجودة، ودعمًا برمجيًا طويل الأمد، كل ذلك بسعر أقل من العديد من منافسيه التقليديين في فئة الهواتف الرائدة وبفضل مواصفاته وميزاته التي تتجاوز سعره بكثير قد يكون سيجنتشر هو المنافس الأبرز للهواتف الرائدة.