خطوة واحدة تحمي طفلك: تفعيل الميزة الأبوية الجديدة من يوتيوب

أطلقت يوتيوب حسابات الأطفال الخاضعة للإشراف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر، وقدمت أدوات الرقابة الأبوية الجديدة وميزات سلامة الأطفال داخل تطبيق يوتيوب الرئيسي

تم تصميم الحسابات الجديدة للآباء الذين يعتقدون أن أطفالهم مستعدون لاستخدام منصة يوتيوب الرئيسية ولكنهم ما زالوا يرغبون في الإشراف على تجربة المشاهدة الخاصة بهم من خلال إعدادات المحتوى المناسبة لأعمارهم، وحماية الخصوصية، وأدوات الرفاهية.

ومن جانبها تحتل مصر المرتبة الثالثة في إزالة المحتوى من تطبيق تيك توك بين خمسة أسواق عربية في الربع الأخير من عام 2025 وقد تم حذف ما يقرب من 3 ملايين مقطع فيديو من تطبيق تيك توك في مصر، بينما قامت المنصة بإزالة 19 مليون مقطع فيديو على مستوى المنطقة.

ربط الحسابات

سيشمل الإطلاق تدريجياً منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ابتداءً من 2 يوليو، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين والأردن ولبنان ومصر وتونس والجزائر والعراق.

توفر حسابات الأطفال الخاضعة للإشراف ثلاثة إعدادات للمحتوى للآباء: استكشاف، والذي يتضمن مقاطع فيديو تعليمية، ودروس تعليمية، وفنون وحرف يدوية، ورقص؛ استكشاف المزيد، والذي يتضمن أيضًا الألعاب والبث المباشر؛ ومعظم محتوى يوتيوب، والذي يتيح الوصول إلى جميع مقاطع فيديو يوتيوب تقريبًا باستثناء المحتوى المصنف 18+ أو الذي يعتبر غير مناسب للحسابات الخاضعة للإشراف.

تتضمن الحسابات أيضًا ما وصفته يوتيوب بأنه مؤقت عرض فيديوهات قصيرة هو الأول من نوعه في هذا المجال، مما يسمح للآباء بتحديد حدود يومية لتصفح فيديوهات يوتيوب القصيرة. يمكن للآباء ضبط المؤقت على الصفر لإيقاف تصفح الفيديوهات القصيرة تمامًا، كما هو الحال أثناء فترات الامتحانات.

تلقي إشعارات

تشمل الحمايات المدمجة الأخرى تذكيرات "خذ استراحة" و"وقت النوم"، والتي يتم تمكينها افتراضيًا للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. كما تقوم الحسابات بتعطيل العديد من ميزات YouTube القياسية، بما في ذلك إنشاء المحتوى والتعليق، في حين أن استهداف الإعلانات المخصصة غير مسموح به ويتم إيقاف التشغيل التلقائي افتراضيًا.

تنضم حسابات الأطفال الخاضعة للإشراف إلى حسابات المراهقين الخاضعة للإشراف على يوتيوب، والمتوفرة بالفعل في جميع أنحاء المنطقة.

تتيح حسابات المراهقين للمستخدمين الصغار الوصول إلى معظم محتوى يوتيوب، مع تمكين الآباء من ربط الحسابات، وتلقي إشعارات عبر البريد الإلكتروني عندما يقوم المراهق بتحميل مقطع فيديو أو بدء بث مباشر، وعرض رؤى مشتركة حول نشاط القناة.

"لقد كان موقع يوتيوب جزءًا كبيرًا من حياة العائلات في جميع أنحاء هذه المنطقة لأكثر من 20 عامًا، سواء للمساعدة في الواجبات المنزلية أو كتجربة مشاهدة مشتركة على التلفزيون العائلي، ولهذا السبب نستثمر باستمرار في الأدوات التي تخدم العائلات وتضع صحتهم في المقام الأول"، هذا ما قاله جافيد أصلانوف، رئيس يوتيوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت يوتيوب إن الحسابات الجديدة تشكل جزءًا من إجراءات السلامة العائلية الأوسع نطاقًا، والتي تشمل تطبيق يوتيوب كيدز، وهو تطبيق مستقل يقدم مكتبة منتقاة من مقاطع الفيديو المناسبة للفئة العمرية، وجوجل فاميلي لينك، الذي يسمح للوالدين بإدارة استخدام التطبيق، وتعيين فلاتر المحتوى ، وتتبع موقع هاتف أندرويد الخاص بالطفل.

يمكن للوالدين إنشاء حسابات أطفال خاضعة للإشراف من خلال مركز العائلة في تطبيق يوتيوب أو على موقع يوتيوب الإلكتروني، أو من خلال تطبيق جوجل فاميلي لينك.

مقاطع الفيديو القصيرة

يأتي هذا الإطلاق وسط تدقيق متزايد في مصر والمنطقة الأوسع نطاقاً بشأن تعرض الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو القصيرة، والبث المباشر، والمحتوى الذي يعتمد على الخوارزميات.

ويتزامن ذلك أيضاً مع كشف TikTok عن إزالة أكثر من 2.38 مليون مقطع فيديو في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025 لانتهاكها إرشادات المجتمع، مما جعل مصر تحتل المرتبة الثالثة بين خمسة أسواق عربية شملها أحدث تقرير إنفاذ للمنصة.

قال تطبيق TikTok إنه تم اكتشاف وإزالة 99.9% من المحتوى المخالف في مصر بشكل استباقي، بينما تمت إزالة 98.4% منه في غضون 24 ساعة من الإبلاغ عنه.

وجاءت هذه الأرقام في أعقاب تحديث سابق لشفافية تطبيق TikTok أظهر إزالة ما يقرب من 3 ملايين مقطع فيديو في مصر بين أبريل ويونيو 2025 كجزء من حملة إنفاذ إقليمية أوسع نطاقًا أدت إلى إزالة ما يقرب من 19 مليون مقطع فيديو في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مخاطر الإنترنت

كما أصبحت سلامة الأطفال على الإنترنت أولوية أعلى على أجندة السياسة العامة في مصر.

في فبراير، أطلقت مصر أول مؤشر لمخاطر الإنترنت على الأطفال، والذي يقيس السلامة على الإنترنت بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا من خلال الاستخدام الرقمي الآمن ، والإشراف الأبوي، والحماية من المخاطر الرقمية، والتوعية والدعم المؤسسي.

ووجد المؤشر أن 48.5 بالمائة من الأسر التي شملها الاستطلاع قالت إن الأطفال في هذه الفئة العمرية يقضون أقل من ساعتين على الإنترنت يوميًا، بينما أفاد 30.2 بالمائة أنهم يقضون ما بين ساعتين وأربع ساعات.