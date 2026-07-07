نقطة خضراء في واتساب تكشف من المتصل الآن

في الشهر الماضي، بدأ الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب لنظام أندرويد بعرض نقطة خضراء لجهات الاتصال المتصلة بالإنترنت. ويقوم الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب لنظام آيفون الآن بالأمر نفسه ويبدو أن هذه الميزة تحرص على حماية الخصوصية بطريقتين، وهو أمر ليس مضموناً دائماً مع تطبيقات ميتا .

الميزة الجديدة

على الجانب الآخر مع التحديث الأخير، قد يلاحظ بعض مُختبِري النسخة التجريبية وجود نقطة خضراء على صورة الملف الشخصي لجهات الاتصال. عندما يكون شخص ما نشطًا على واتساب، تظهر دائرة خضراء صغيرة في زاوية صورته وهذا يُسهّل على المستخدمين معرفة حالة توافر الشخص قبل إرسال رسالة وقد تختفي النقطة الخضراء بمجرد أن يصبح جهة الاتصال غير نشطة، وبالتالي، فهي تعكس الحالة الحالية دائمًا في الوقت الفعلي.

أضافت ميتا بعض إجراءات حماية الخصوصية لهذه الميزة. أولاً، إذا اخترت إخفاء حالة اتصالك بالإنترنت في قسم الخصوصية بالإعدادات، فسيسري ذلك أيضاً على النقطة الخضراء الجديدة. ثانياً، لن يظهر اتصالك بالإنترنت إلا عندما يكون التطبيق مفتوحاً بالفعل.

عرض معلومات الاتصال

أما في الوقت الحالي، فيعد مؤشر الحالة مخفي نوعًا ما و لن تراه في المحادثات المفتوحة أو في قائمة المحادثات الرئيسية، بل فقط عند النقر على الشريط أعلى المحادثة لعرض معلومات الاتصال. يتوقع الموقع أن يصبح أكثر وضوحًا بعد أن يعتاد المستخدمون عليه. ويُذكر أن ميتا تعمل حاليًا على شاشة "جهات الاتصال" التي ستعرض جهات الاتصال المتصلة حاليًا أو النشطة مؤخرًا.

وكما هو معتاد في واتساب، يتم طرح ميزات النسخة التجريبية لعدد قليل من المستخدمين في البداية، لذلك قد تراها أو لا تراها حتى لو كنت تستخدم أحدث نسخة تجريبية.