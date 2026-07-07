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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس محكمة استئناف القاهرة يستقبل النائب العام لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة المحكمة

رئيس محكمة استئناف القاهرة يستقبل النائب العام لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة المحكمة
رئيس محكمة استئناف القاهرة يستقبل النائب العام لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة المحكمة
محمد عبدالله – رامي المهدي

استقبل المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلى، وعضو المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بمقر محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد شوقي، النائب العام، الذي حرص على زيارته لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة محكمة استئناف القاهرة ورئاسة مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، في لفتة تعكس ما تتميز به السلطة القضائية من روابط راسخة تقوم على التقدير المتبادل والتعاون البنّاء بين مختلف جهاتها وهيئاتها.

وجاءت الزيارة في أجواء اتسمت بالود والتقدير، بما يليق بالمكانة الرفيعة التي تضطلع بها محكمة استئناف القاهرة، وبما تمثله من قيمة تاريخية وقضائية راسخة في دعم العدالة وإرساء المبادئ القضائية، إلى جانب دورها المحوري في تطوير العمل القضائي.

وشهد اللقاء تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ومحكمة استئناف القاهرة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير إجراءات التقاضي، في إطار الحرص المشترك على تطوير آليات العمل القضائي، ومواكبة ما تشهده الدولة من جهود مستمرة لتحديث المنظومة العدالة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الجهات والهيئات القضائية، وتجسد روح التعاون والتنسيق والتقدير المتبادل بين قياداتها، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وتطوير منظومة التقاضي، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة نحو منظومة عدالة أكثر كفاءة وسرعة.

استئناف القاهرة محكمة إستقبال

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