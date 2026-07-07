خلاف على الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على سيدتين بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة ميكروباص بالتعدى عليها وزوجة شقيقها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 يوليو الجارى تبلغ قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية من سيدتين "مصابتان بجروح وسحجات متفرقة" - مقيمتان بدائرة القسم، بتضررهما من قائد سيارة ميكروباص لقيامه بالتعدى عليهما بالسب والضرب وإحداث إصابتهما بإستخدام سلاح أبيض لخلاف بينهم حول قيمة الأجرة ورغبته فى إنزالهما من السيارة ورفضهما ذلك.

وتم تحديد وضبط المشكو فى حقه (سائق"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.