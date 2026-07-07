التنسيق في انتظار الطلاب.. 230 درجة للثانوي العام ومسارات فنية جديدة بجنوب سيناء

اعتمد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2026/2027، عقب استعراض الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمقترح التنسيق الذي أُعد وفقًا للكثافات الطلابية والطاقة الاستيعابية للفصول بمختلف الإدارات التعليمية، وفي إطار تطبيق منظومة التعليم الفني الجديدة التي أقرها قانون التعليم رقم (169) لسنة 2025.

جاء الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في المرحلة الأولى بواقع 230 درجة بإدارات طور سيناء وشرم الشيخ ودهب وأبو زنيمة ورأس سدر، بينما بلغ 220 درجة بإدارتي نويبع وأبو رديس، و215 درجة بإدارة سانت كاترين.

واعتمد المحافظ الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام «الخدمات» على مستوى المحافظة بواقع 210 درجات، وذلك بمدرسة الشهيد محمود ناجي العسكرية للخدمات بمدينة طور سيناء، ومدرسة جيل أكتوبر الثانوية للخدمات بمدينة شرم الشيخ، ومدرسة علي بن أبي طالب الثانوية للخدمات بمدينة دهب.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أكد المحافظ أن التنسيق الجديد يأتي في ضوء استحداث مسارات التعليم الثانوي الفني، والتي تشمل نظام البكالوريا التكنولوجية والبرامج المهنية لمدة عام أو عامين، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن درجات القبول بالتعليم الفني رُوعيت عند تحديدها الطاقة الاستيعابية للمدارس بكل إدارة تعليمية، بما يحقق التوازن بين أعداد الطلاب والإمكانات المتاحة، ويضمن جودة العملية التعليمية بمختلف التخصصات.

وأشار المحافظ إلى أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالتعليمين العام والفني جاء بعد دراسة دقيقة لمعدلات النجاح والكثافات الطلابية والطاقة الاستيعابية للمدارس، بما يضمن إتاحة الفرص التعليمية المناسبة للطلاب، مع الحفاظ على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم ستتابع موقف القبول عقب انتهاء المرحلة الأولى، مع إمكانية الإعلان عن مرحلة ثانية حال توافر أماكن شاغرة وفقًا للضوابط المنظمة.

وشدد محافظ جنوب سيناء على عدم قبول أي طالب بالتعليم الفني من خارج إدارته التعليمية طالما توافرت نوعية التعليم داخل نطاق إدارته، لافتًا إلى عدم تطبيق نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني خلال العام الدراسي 2026/2027، في ضوء تطبيق منظومة البكالوريا التكنولوجية والبرامج المهنية، وعدم توافر هيئات تدريس إضافية بالتعليم الفني.