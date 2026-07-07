إصابة عاملين إثر سقوط سقالة بمبنى تحت الإنشاء بمدينة المنيا الجديدة

أصيب عاملان إثر السقوط من سقالة بالطابق الثالث داخل أحد المباني تحت الإنشاء بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط سقالة بأحد مواقع العمل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين إصابة عاملين بإصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما قبل نقلهما إلى المستشفى

وكشفت المعاينة الأولية إصابة أحمد. ص. ع 37 عامًا، وهشام. ع. ف 18 عامًا، مصابان بكسور متفرقة بالجسم، وجرى إيداعهما بالمستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والفحص، للوقوف على أسباب سقوط السقالة وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق