قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث استثنائي يجسد قوة الدولة المصرية.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية مقر القيادة الاستراتيجية
هل يجوز ربط المهر بجمال المرأة؟ .. عالم أزهري يجيب
تأجيل دعوى حبس الفنان أحمد عز لعدم سداده 570 ألف متجمد نفقة زينة
عموتة يعد بالعدالة في الأهلي: لا مكان للأسماء.. والملعب وحده يحسم التشكيل
بعد تداول تحذيرات على مواقع التواصل.. مخاوف من وجود شجرة يُشتبه في سميتها بأماكن متفرقة بالإسماعيلية
الحسين عموتة: الأهلي لا يعرف سوى البطولات.. وأفضل الرد في الملعب لا أمام الكاميرات
رضا فرحات: بناء مؤسسات قادرة على إدارة المخاطر يعزز مكانة مصر الإقليمية
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
الرئيس السيسي: بناء الدولة القوية يبدأ بالجاهزية الكاملة لمواجهة الأزمات وحماية المواطنين
سعر اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026
عموتة يكشف كواليس مفاوضاته مع الأهلي: عبد الحفيظ أول من تواصل معي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة عاملين إثر سقوط سقالة بمبنى تحت الإنشاء بمدينة المنيا الجديدة

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

أصيب عاملان إثر السقوط من سقالة بالطابق الثالث داخل أحد المباني تحت الإنشاء بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا،  إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط سقالة بأحد مواقع العمل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين إصابة عاملين بإصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما قبل نقلهما إلى المستشفى

وكشفت المعاينة الأولية إصابة أحمد. ص. ع 37 عامًا، وهشام. ع. ف 18 عامًا،  مصابان بكسور متفرقة بالجسم، وجرى إيداعهما بالمستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والفحص، للوقوف على أسباب سقوط السقالة وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق

المنيا حادث إصابة عامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

شهداء الكتيبة 103 صاعقة

9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

ترشيحاتنا

وجه المريخ

وجه المريخ.. لغز سيدونيا الذي أشعل خيال العالم وكشفت الحقيقة أسراره

كريستيانو رونالدو

دموع الأسطورة.. بكاء رونالدو يهز العالم ويكتب النهاية الحزينة لرحلته في المونديال

صلاح وعاشور وهاني.. إشادات عالمية بنجوم منتخب مصر في مونديال 2026

صلاح وعاشور وهاني.. إشادات عالمية بنجوم منتخب مصر في مونديال 2026

بالصور

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

استخراج تصريح العمل أونلاين.. الرابط والأوراق المطلوبة

استخراج تصريح العمل
استخراج تصريح العمل
استخراج تصريح العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد