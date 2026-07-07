تموين المنيا: تحرير 4384 محضرًا خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار جهود المحافظة في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددًا على التصدي بكل حسم لمختلف صور التلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال المواطنين، من خلال حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

واصلت مديرية التموين بالمنيا، بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية، تنفيذ حملاتها اليومية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على استقرارها.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية خلال شهر يونيو أسفرت عن تحرير 4384 محضرًا تموينيًا بمختلف القطاعات، شملت 3457 محضرًا في قطاع المخابز البلدية، و727 محضرًا في مجال الرقابة على الأسواق، و156 محضرًا للتجار التموينيين، و44 محضرًا بقطاع المواد البترولية، بالإضافة إلى محضرين بقطاع المطاحن.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مخالفات المخابز تنوعت بين نقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتهريب الدقيق البلدي المدعم، والتوقف عن الإنتاج، وعدم وجود سجلات تشغيل، وبيع الخبز بأزيد من السعر الرسمي، مؤكدًا استمرار المرور اليومي على المخابز لضمان جودة رغيف الخبز وانتظام منظومة العمل.

وأضاف أن حملات الرقابة على الأسواق أسفرت عن ضبط مخالفات متعددة، من بينها عدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة أنشطة تجارية دون ترخيص، وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، والغش التجاري، في إطار جهود حماية المستهلك والتأكد من سلامة السلع المعروضة وتوافرها بالأسعار المقررة.