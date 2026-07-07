تضامن الغربية تعلن دعم زواج لـ11 فتاة من الأيتام بواقع 20 ألف جنيه

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية، تقديم جمعية الأورمان دعم زواج لـ11 فتاة من الأيتام بواقع 20 ألف جنيه لكل فتاة، بالإضافة الى توزيع هدايا عينية، وذلك لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج فى إتمام زفافهن بمراكز المحافظة.

توجيهات تضامن الغربية

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الغربية من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

دعم زواج الفتيات

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات، يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية وإستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة .