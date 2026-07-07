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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يرفع شعار لا إعداد قبل المستحقات.. انفراجة مرتقبة خلال ساعات

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يعمل مسئولو نادي الزمالك على إنهاء ملف المستحقات المالية الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم تمهيدا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في ظل حرص الإدارة على توفير الأجواء المناسبة قبل بدء الاستعدادات الرسمية.

المستحقات تؤجل انطلاق فترة الإعداد

كان مسئولو الزمالك قد حددوا الأسبوع الأول من يوليو موعدا مبدئيا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، إلا أن عدم الانتهاء من تجهيز دفعة من مستحقات اللاعبين أدى إلى تأجيل انطلاق التدريبات، لحين تسوية هذا الملف.

وتسعى إدارة النادي إلى غلق ملف المستحقات قبل عودة اللاعبين للتدريبات بما يضمن بداية مستقرة للاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.

صرف دفعة مالية خلال الساعات المقبلة

ومن المنتظر أن يوفر مجلس إدارة الزمالك دفعة من المستحقات المتأخرة خلال الساعات المقبلة، على أن يتم صرفها للاعبين قبل انطلاق فترة الإعداد، في خطوة تستهدف إنهاء الأزمة المالية وتحفيز اللاعبين قبل بداية الموسم.

يأتي هذا التحرك ضمن جهود الإدارة للحفاظ على الاستقرار داخل الفريق وتوفير المناخ المناسب للجهاز الفني واللاعبين.

العاصمة الإدارية تستضيف معسكر الزمالك

واستقر الزمالك على إقامة معسكره الإعدادي للموسم الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يبدأ يوم 10 يوليو ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ينتظر أن تنطلق المرحلة الأولى من الإعداد فور الانتهاء من ملف المستحقات ما لم تطرأ مستجدات تؤثر على الموعد المحدد.

المعسكر الخارجي لا يزال قيد الدراسة

وفي الوقت ذاته تواصل إدارة الزمالك دراسة إمكانية إقامة معسكر خارجي ضمن برنامج الإعداد، حيث تتم المفاضلة بين أكثر من عرض ووجهة وفقا للجوانب الفنية والمالية.

ومن المنتظر أن يحسم القرار النهائي خلال الأيام المقبلة سواء بالاكتفاء بمعسكر العاصمة الإدارية أو استكمال فترة الإعداد بمعسكر خارجي بما يتناسب مع رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

مسؤولو نادي الزمالك نادي الزمالك مسؤولو الزمالك العاصمة الإدارية معسكر الزمالك

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