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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب أسعار وموعد إطلاق هاتف "Pixel 11" لعام 2026

Pixel 11
Pixel 11
احمد الشريف

فجرت أحدث التقارير التقنية المسربة من كواليس غرف التطوير الرقمي لشركة جوجل الأمريكية مفاجأة سارة لعشاق هواتف “أندرويد الخام”.

واستعرض تقرير استقصائي موسع نشره موقع "9to5Google" العالمي اليوم لعام 2026، البيانات الكاملة والموثوقة الخاصة بأسعار هاتف "Pixel 11" المرتقب، وموعد طرحه الرسمي في الأسواق، فضلاً عن كشف مواصفات السعة التخزينية الأساسية التي ستبدأ من 128 جيجابايت، صامتاً ومن قلب خطوط الإمداد المصنعية للشركة.

تفكيك استراتيجية التسعير لـ “Pixel 11”

تستهدف السياسة المالية المحدثة لعملاق البحث الأمريكي تعزيز النفوذ التسويقي ومواجهة هيمنة هواتف آيفون وسامسونج عبر طرح قيم استثمارية تنافسية. 

وتمنح البيانات المسربة لعام 2026 أدلة قاطعة على أن جوجل حافظت على استقرار واجهة السعر المعتاد لطراز الـ 128 جيجابايت بنسبة مرونة بلغت 100% لتجنب إرهاق الميزانيات الاستهلاكية، مما يتيح تسييل وتدفق العتاد المطور للمستهلكين فور إطلاقه بالأسواق دون عوائق مالية مفرطة.

بروتوكولات المعالجة الذكية 

تمنح جوجل اللوحة الأم والقطع الفيزيائية لهاتفها القادم خطوط دفاع برمجية معاصرة تتكامل مع رقاقة "Tensor" المستحدثة.

 وحرص مبرمجو النواة بوادي السيليكون على تهيئة أكواد نظام تتولى أتمتة تقنين دفقات الطاقة في أجزاء من الثانية أثناء عمليات الحوسبة التوليدية المعقدة، مما يحمي المعالج المركزي للمحمول من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيميائيات خلايا الطاقة من النزيف عتادياً طوال ساعات الاستخدام الشاق.

ترقب واسع يسيطر على قطاع التجزئة 

تفتح الكواليس اللوجستية المسربة لموعد طرح الهاتف آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول وموزعو التجزئة في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن الحفاظ على سعة 128 جيجابايت بسعر متوازن يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يفضلون استقرار السوفت وير النقي لتسييل مشاريعهم الرقمية وحملاتهم بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

 

أندرويد Pixel 11 آيفون هواتف آيفون

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