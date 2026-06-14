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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات نارية.. مايكروسوفت تطلق نظام التشغيل Windows 11

نظام التشغيل Windows 11
نظام التشغيل Windows 11
لمياء الياسين

وصل تحديث يونيو لنظام التشغيل Windows 11 ويحتوي النحديث على ثلاث ميزات رئيسية، إحداها تعمل على تسريع تحميل قوائم وتطبيقات نظام التشغيل Windows 11 الأساسية
كما توجد ميزة آخرى لمشاركة الصوت، وتحسين البحث ويأتي تحديث شهر يونيو مصحوبًا ببعض التغييرات الرئيسية، وبعض التعديلات التكميلية المفيدة.
يمثل تحديث يونيو بداية طرح ملف تعريف زمن الاستجابة المنخفض (LLP)، ويتم طرح  هذا التحديث مع آخر تحديث لنظام التشغيل Windows 11، كجزء من تعديل "الأداء العام"،

كما يشير موقع Windows Latest، يمكنك التأكد من وجود خاصية LLP بتثبيت أداة لمراقبة مكونات جهاز الكمبيوتر، مثل HWMonitor، التي تعرض سرعة المعالج (تردده) في الوقت الفعلي. إذا كانت هذه الخاصية مُفعّلة على جهازك، فستلاحظ ارتفاعًا ملحوظًا في السرعة (إلى أقصى حد، أو قريبًا جدًا منها) 

ميزات نظام التشغيل Windows 11 

أهم ميزات نظام التشغيل Windows 11 

تجربة صوتية مشتركة

تعد هذه فكرة بسيطة نسبياً، لكنها إضافة رائعة لنظام ويندوز 11. تتيح لك ميزة الصوت المشترك الجديدة القيام بذلك 

 تحسين البحث في نظام التشغيل ويندوز 11

يعد هذا تعديل بسيط للغاية، ولكنه مفيد أيضاً. فمع تحديث يونيو، عند استخدام خاصية البحث في ويندوز 11، سيبدأ النظام بعرض نتائج محتملة بمجرد كتابة حرفين فقط.

ويأتي هذا التحديث الأخير أيضًا بتحسينات على صعيد إمكانية الوصول، حيث أصبح بإمكان المكبر الآن تقديم "إعلانات أوضح وأكثر اتساقًا" عند استخدامه مع أداة قراءة الشاشة (مثل الإعلان عند التكبير أو التصغير).

كما توجد ميزة جديدة للكاميرا متعددة التطبيقات، ما يعني إمكانية وصول عدة تطبيقات إلى كاميرا الويب في الوقت نفسه. وأخيرًا، تحسين بسيط لعملية التثبيت

نظام التشغيل Windows 11 جهاز الكمبيوتر نظام ويندوز 11 ميزة جديدة ويندوز أسماء الملفات

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