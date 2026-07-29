السبت.. انطلاق معسكر الزمالك بقيادة معتمد جمال

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بداية فترة الإعداد للموسم الجديد يوم السبت المقبل.

وفي الوقت نفسه أخطر الجهاز الفني اللاعبين بموعد الخضوع للكشف الطبي، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتقرر إجراء الكشف الطبي على مدار يومين، غدًا الخميس والسبت المقبل، من أجل الانتهاء من الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد.

ويأتي ذلك ضمن الترتيبات التي وضعها الجهاز الفني لضمان جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية والبدنية قبل انطلاق التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.