المهدي سليمان يوجه رسالة لـ جون إدوارد

وجه المهدي سليمان حارس مرمى نادي الزمالك، رسالة وداعية إلى جون إدوارد عقب رحيله عن منصب المدير الرياضي بالقلعة البيضاء.
وكتب مهدي سليمان، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: “شكرًا جون إدوارد على كل ما قدمته لنادي الزمالك”.
وأضاف: كنت دائما تضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار، وإدارتك لملف الكرة كانت مليانة إخلاص واجتهاد".
وأتم : “كل الشكر والتقدير، وأتمنى لك كل التوفيق دائما”.
وكان نادي الزمالك قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، قبول استقالة جون إدوارد من منصبه، عقب خلافات نشبت بينه وبين مجلس إدارة القلعة البيضاء.