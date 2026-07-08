فيفو تُشعل المنافسة مبكرًا.. كل ما تريد معرفته عن وحش الفئة المتوسطة القادم Vivo V80

تُحدّث شركة فيفو سلسلة هواتفها المتوسطة المتميزة من فئة V مرتين سنويًا، ويبدو أن هاتف فيفو V80 القادم لن يكون استثناءً. ووفقًا لتسريب جديد، من المقرر إطلاق الهاتف في منتصف أغسطس.

هاتف فيفو V70 الذكي

على الجانب الآخر قد شاركت التسريبات بعض المواصفات الرئيسية ومن المتوقع أن يأتي هاتف فيفو مزود بشاشة AMOLED مسطحة بحجم 6.59 بوصة، وهي نفس شاشة العام الماضي، ولكن مع رفع معدل التحديث إلى 144 هرتز بدلاً من 120 هرتز في جهاز V70 . وهذا من شأنه أن يُمكّن من تشغيل الألعاب المدعومة بمعدل 144 إطاراً في الثانية.

من ناحية الأداء، يبدو أن هاتف V80 يحتفظ بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع الذي شغّل الجيلين السابقين. وقدّم هاتف V70 تحسينًا طفيفًا مقارنةً بسابقه، حيث أظهرت اختبارات Geekbench زيادةً بنسبة 14% تقريبًا في نتائج اختبار النوى المتعددة، بينما بقي أداء النواة الواحدة دون تغيير يُذكر. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستُسوّق شركة Vivo هاتف V80 وكيف ستستفيد من معدل التحديث الأعلى.

هاتف فيفو V70 الذكي

مواصفات التصوير لهاتف فيفو V70 الذكي

من المتوقع أن يكون من أبرز مميزات هذا العام ترقية كبيرة للبطارية: 7200 مللي أمبير في الساعة في هاتف V80 مقارنةً بـ 6500 مللي أمبير في الساعة في سابقه. ومن المحتمل أن يدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 90 واط، كما يُتوقع دعم الشحن المباشر.

تتضمن إعدادات الكاميرا، بحسب التقارير، مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بصري 3x بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. تتطابق هذه الدقة مع دقة الطراز السابق، إلا أن التسريب لم يكشف عن تفاصيل إضافية مثل أحجام المستشعرات أو قيم فتحة العدسة.

تشير الشائعات إلى أن هاتف Vivo V80 هو نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Vivo S60 الذي طُرح حصريًا في الصين في وقت سابق من هذا العام. تتطابق المواصفات باستثناء المعالج، حيث يعمل الأخير بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث. تشمل الميزات المتوقعة الأخرى مقاومة الغبار والماء بمعياري IP68/IP69، بالإضافة إلى ماسح بصمة ثلاثي الأبعاد يعمل بالموجات فوق الصوتية.