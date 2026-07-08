أحمد درغام: مبادرة دولية لخفض حوادث الطرق بنسبة 50% بمشاركة 40 دولة

أكد أحمد درغام، مدير برنامج Habitat التابع للأمم المتحدة بالقاهرة، أن النسخة الإقليمية من مبادرة "Safe Mobility 4 All & 4 Life" لتعزيز السلامة على الطرق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل خطوة مهمة لدعم جهود الحد من الحوادث المرورية.

وأوضح درغام خلال انطلاق فعاليات المبادرة التي ينظمها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) بالشراكة مع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) ومؤسسة FIA Foundation، أن المبادرة تشهد مشاركة 42 ناديًا تابعًا للاتحاد الدولي للسيارات يمثلون 40 دولة حول العالم، في إطار تعاون دولي يهدف إلى تعزيز منظومة السلامة المرورية، ونشر ثقافة التنقل الامن، وخفض معدلات الحوادث والإصابات والوفيات على الطرق.

وأشار درغام إلى أن الاستماع الفعال لأعضاء مجتمع الاتحاد الدولي للسيارات يعد أحد أهم عناصر نجاح المبادرة، إذ يسهم في تحديد أبرز القضايا والتحديات التي تؤثر على سلامة مستخدمي الطرق، بما يساعد على تطوير حلول وسياسات تتناسب مع احتياجات كل دولة.

وأضاف أن نجاح المبادرة يرتكز على التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين مختلف الشركاء، مؤكدا أن الجهود المشتركة تستهدف تنفيذ الخطة العالمية للسلامة على الطرق، والتي تهدف إلى خفض أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50%، من خلال تعزيز الوعي، وبناء القدرات، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال السلامة المرورية.