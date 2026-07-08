فولكس فاجن تفاجئ الجميع بسيارة خارقة تحمل ملامح أودي

أثبتت المخططات والنماذج التجريبية في عالم المركبات ماديًا قدرتها الدائمة على بث أفكار تشكيلية ملهمة تتحول لاحقًا إلى جينات تصميمية ثابتة في خطوط إنتاج السيارات التجارية بالأسواق.

وفي تحرك تكتيكي حظي بمتابعة واسعة في الأوساط الصحفية لعام 2026 الحالي، كشف “أندرياس ميندت”، رئيس قسم التصميم بمجموعة “فولكس فاجن”، عبر منصات التواصل الرقمي، عن دراسة تصميمية مذهلة لسيارة خارقة تحمل اسم "ID.DIN T14".

والمثير للاهتمام والدهشة أن هذا المجسم الهيكلي المبتكر لم يخرج من مكاتب كبار الخبراء التقليديين؛ بل جاء نتاج مشروع تدريب مهني (Internship Project) أبدعه المصمم الشاب الصاعد "فابيان ريتز".

ونجحت هذه الأطروحة الفنية في الانتقال لوجستيًا من مجرد رسومات جافة وشاشات كمبيوتر إلى نموذج مادي مصغر ثلاثي الأبعاد داخل استوديوهات التصميم التابعة للعلامة بمدينة فولفسبورغ الألمانية، مقدماً لغات بصرية مغايرة تمامًا للمظهر المحافظ والتقليدي الذي تتسم به سيارات الـ SUV والهاتشباك الكهربائية الحالية التابعة لعائلة "ID" بالتوكيلات.

تداخل برمجيات الفخامة الكلاسيكية مع بصمات أودي

نظراً لكون شركة “أودي” الفاخرة تعمل تحت مظلة واستثمارات مجموعة فولكس فاجن الكبرى، لم يكن من الصعب برمجياً رصد الروابط الهندسية والجمالية المشتركة التي تجمع بين الهوية البصرية للطراز الجديد ولغات التصميم البافارية.

ويظهر هذا التأثر فوريًا في الهيكل الموحد الممتد (Monolithic Body) الذي يتسم بأسطح جافة ومختزلة ومساحات ممسوحة تقلل من معامل مقاومة الهواء ماديًا.

وحصلت السيارة على سقف زجاجي مقوس بالكامل يحاكي قمرة قيادة الطائرات النفاثة أو واقي خوذة سباقات لو مان (Canopy-style Cabin)، وهي ذات الفلسفة الهندسية الرقمية التي ميزت نماذج أودي الكلاسيكية مثل "Nuvolari" التاريخية وطرازات "Concept C" المتقدمة.

ومع ذلك، تميزت خطوط ريتز برسم ملامح هجومية صارمة تتجاوز النعومة المفرطة؛ بفضل تزويد السيارة بأقواس عجلات بارزة وعريضة تمنح المركبة وقفة واثقة على الإطارات، بالتكامل مع ناشر هواء خلفي مرعب وممتد (Massive Rear Diffuser) لتعزيز القوة الضاغطة وحماية ثبات السيارة عند المنعطفات الساخنة بالسرعات الفائقة.

دقة هندسية تحيي أحلام القوة الاستثمارية المفقودة للعلامة

تعتمد البنية الفنية لسيارة ID.DIN T14 الكهربائية لعام 2026 التشغيلي الحالي على إستراتيجية قائمة على الحسابات الرياضية الدقيقة، البنية، والوظيفة الديناميكية، بدلاً من التركيز الخالص على الأشكال الفنية العاطفية الجافة.

وتخلصت السيارة من المرايا الجانبية التقليدية مستعينة برادارات وكاميرات استشعار مدمجة في الرفارف الأمامية، مع غطاء محرك طويل (Long Hood) ومنظومة إضاءة رقمية رفيعة تعمل بتقنية الـ LED لحسم التباين الرقمي بين العراقة والمستقبل.

ورغم أن هذا المجسم الاستثماري لن يجد طريقه فوريًا إلى صالات المبيعات أو خطوط التجميع المادي نتيجة لسياسة المجموعة الصارمة تاريخيًا بحظر مشاركة علامة فولكس فاجن الأم في قطاع السيارات الخارقة ذات الإنتاج المحدود – وإسناد هذه المهام اللوجستية الفاخرة لتوكيلات بورش وأودي – إلا أن المشروع يثبت قدرة الصانع الألماني برمجيًا وهندسيًا على التفكير خارج الصندوق بنهاية عام 2026 الحالي، وبناء أجيال جديدة من المبتكرين القادرين على دمج معايير سيارات الحلبات القاسية مع لغات الرفاهية النظيفة بالأسواق لعام 2026 الحالي والأعوام القادمة.