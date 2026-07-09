خبير: إيرادات السياحة اليونانية تقفز 37% في مطلع 2026

أكد عبد الستار بركات، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من العاصمة اليونانية أثينا، أن قطاع السياحة في اليونان واصل تحقيق نتائج قوية خلال الأشهر الأولى من عام 2026، رغم التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، مستفيدًا من سياسات حكومية واستثمارات ساهمت في تعزيز ثقة المسافرين وزيادة معدلات الإقبال على الوجهات السياحية اليونانية.

وأوضح بركات، خلال مداخلة مع برنامج "صباح جديد" المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، وتقدمه الإعلاميتان منى صالح ورشا عماد، أن اليونان نجحت في الحفاظ على جاذبيتها السياحية بفضل تنوع مصادر السائحين وعدم الاعتماد على سوق واحدة.

تنوع الأسواق السياحية يعزز أعداد الزوار

وقال إن اليونان تستقبل ملايين السياح من مختلف دول العالم، سواء من الأسواق الأوروبية التقليدية أو من الأسواق الدولية، لافتًا إلى تزايد أعداد الزائرين القادمين من دول الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع الإقبال من الأسواق الآسيوية، وهو ما وفر للقطاع السياحي قاعدة أكثر تنوعًا واستقرارًا.

وأضاف أن هذا التنوع أسهم في تقليل تأثير أي تراجع قد تشهده بعض الأسواق، وساعد على استمرار نمو حركة السياحة.

استثمارات في المطارات والموانئ تدعم حركة السفر

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن التوسع في الرحلات الجوية المباشرة، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في تطوير المطارات والموانئ والمنشآت السياحية، ساهم في تسهيل حركة السفر ورفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين، بما عزز من تنافسية المقصد السياحي اليوناني.

وأكد أن تحسين البنية التحتية كان أحد أهم العوامل التي دعمت استمرار تدفق السائحين خلال الفترة الماضية.

تنويع الأنماط السياحية يجذب الزوار طوال العام

وأشار إلى أن الحكومة اليونانية تبنت استراتيجية تهدف إلى تنويع المنتج السياحي، من خلال التوسع في سياحة المدن، وسياحة المؤتمرات، والسياحة الثقافية، والسياحة الدينية، بما ساعد على جذب الزوار على مدار العام، بدلًا من الاعتماد على موسم الصيف أو السياحة الشاطئية والجزر فقط.

وأوضح أن هذه السياسة أسهمت في إطالة الموسم السياحي وتحقيق معدلات نمو مستدامة للقطاع.

ارتفاع الإيرادات إلى 2.8 مليار يورو

واختتم عبد الستار بركات تصريحاته بالإشارة إلى أن إيرادات السياحة في اليونان سجلت نحو 2.8 مليار يورو خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، محققة نموًا بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار تعافي القطاع وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد اليوناني.