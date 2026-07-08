نواب البرلمان: السياحة المصرية على أعتاب مرحلة جديدة.. دعم الدولة للاستثمار يفتح آفاق النمو

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن التحركات الحكومية المتواصلة لدعم قطاع السياحة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعظيم أحد أهم مصادر الدخل القومي، مشددين على أن التيسيرات المقدمة للمستثمرين، وزيادة الطاقة الفندقية، وجذب خطوط الطيران العالمية، وتطوير المقاصد السياحية الجديدة، تعد ركائز أساسية لتحقيق طفرة حقيقية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح النواب أن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل صناعة متكاملة تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات، وتسهم في توفير فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، ودعم خطط التنمية الشاملة، مؤكدين أن مصر تمتلك من المقومات التاريخية والطبيعية ما يؤهلها لتكون في صدارة الوجهات السياحية عالميًا.

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تحركات الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعظيم أحد أهم مصادر الدخل القومي، مشيدة باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن السياحة المصرية تمتلك مقومات فريدة تجعلها قادرة على المنافسة بقوة على المستوى العالمي، سواء بما تضمه من آثار وحضارة تمتد لآلاف السنين، أو بما تتميز به من مقاصد سياحية متنوعة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب المناطق الواعدة التي يمكن أن تشهد توسعات استثمارية خلال الفترة المقبلة.

زيادة الاستثمارات السياحية والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية

وأضافت أن زيادة الاستثمارات السياحية والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية وجذب خطوط الطيران العالمية سيكون لها مردود كبير في زيادة أعداد السائحين، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم موارد الدولة من العملة الأجنبية، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية.

تسهيل إجراءات المستثمرين

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن توجه الدولة نحو تسهيل إجراءات المستثمرين من خلال منظومة "الشباك الواحد" يمثل رسالة إيجابية لدعم القطاع الخاص وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجال السياحي.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن تنمية المقاصد السياحية الجديدة، خاصة في المناطق التي تمتلك إمكانات كبيرة مثل شمال سيناء وساحل البحر الأحمر، ستفتح آفاقًا واسعة أمام صناعة السياحة المصرية، مؤكدة أن استمرار التعاون بين جميع مؤسسات الدولة سيعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية عالميًا.

ومن جانبه ، أكد النائب أحمد جابر سمير، عضو مجلس النواب، أن تحركات الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة وتعزيز قدراته تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات نمو أكبر، مشيدًا باهتمام الحكومة بتوفير التيسيرات والمحفزات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية وزيادة تنافسية المقاصد المصرية على الساحة العالمية.

وقال النائب أحمد جابر سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن قطاع السياحة يعد من القطاعات الحيوية التي تمتلك قدرة كبيرة على دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص العمل، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة بالسياحة، مؤكدًا أن تنمية هذا القطاع تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد المصري.

خطة الدولة للتوسع في إنشاء الغرف الفندقية

وأضاف أن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الغرف الفندقية، وجذب خطوط الطيران العالمية، وتطوير المناطق السياحية الجديدة تعكس رؤية متكاملة للاستفادة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها مصر، بما يجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية عالميًا.

تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإنهاء التراخيص والموافقات عبر منظومة أكثر كفاءة يمثل رسالة قوية لدعم القطاع الخاص وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن الاستقرار والتنمية التي تشهدها مصر يساهمان في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وشدد النائب أحمد جابر سمير على أهمية مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية السياحية وربط المقاصد المختلفة بشبكات النقل والطيران، بما يسهم في جذب أعداد أكبر من السائحين وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات السياحية الكبيرة التي تمتلكها مصر.

كما أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع السياحة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية والحكومة بتوفير مزيد من التيسيرات والمحفزات التي تسهم في جذب الاستثمارات السياحية وزيادة القدرة التنافسية للمقاصد المصرية.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن قطاع السياحة لا يقتصر دوره على كونه مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية فقط، بل يعد قطاعًا إنتاجيًا متكاملًا يسهم في توفير ملايين فرص العمل، ودعم العديد من الصناعات والخدمات المرتبطة به، بما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو والتنمية.

تطوير المقاصد السياحية الجديدة

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجه الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية، وجذب خطوط الطيران العالمية، وتطوير المقاصد السياحية الجديدة، يعكس رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر، سواء التاريخية أو الطبيعية أو الشاطئية.

تسهيل إجراءات المستثمرين وإنهاء الموافقات اللازمة

وأشار النائب محمد سمير إلى أن تسهيل إجراءات المستثمرين وإنهاء الموافقات اللازمة للمشروعات السياحية يمثلان عاملين مهمين في تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا أن منظومة الشباك الواحد خطوة إيجابية لتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا وكفاءة.

تنمية المناطق السياحية الواعدة

وشدد على أن تنمية المناطق السياحية الواعدة، ومنها مناطق شمال سيناء وساحل البحر الأحمر، ستفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار وتدعم انتشار التنمية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن السياحة المصرية مقبلة على مرحلة جديدة من النمو في ظل الخطط الحكومية المستمرة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.