القاهرة الإخبارية: موقع الانفجارات يقع بالقرب من وزارة السياحة وفندق سميراميس بدمشق

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من سوريا، إن الجهات الصحية السورية لم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية لضحايا الانفجارات، موضحًا أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيي المجتهد والمواساة في دمشق، بينما تشير المعلومات الأولية المتداولة إلى وقوع ما لا يقل عن ست إصابات، مع أنباء غير مؤكدة عن حالة وفاة، بانتظار بيانات وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

وأضاف أن موقع الانفجارات يقع بالقرب من وزارة السياحة وفندق سميراميس، ويبعد أقل من كيلومتر عن موقع الانفجار الذي شهدته منطقة شارع النصر قبل أيام، مشيرًا إلى أن الانفجارات الجديدة وقعت في منطقة أكثر حيوية، تزامنًا مع وجود الرئيس الفرنسي في دمشق.

وأوضح هملو أن مصدرًا أمنيًا أفاد بأن الانفجارات نجمت عن عبوات ناسفة بدائية الصنع، فيما لا تزال هوية الجهة المسؤولة غير مؤكدة، مع تداول تكهنات متعددة، بانتظار إعلان رسمي من وزارة الداخلية، في ظل انتشار أمني مكثف بالمنطقة.