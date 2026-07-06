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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون يصل إلى سوريا في أول زيارة لزعيم غربي منذ سقوط الأسد

ماكرون
ماكرون
القسم الخارجي

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، يوم الاثنين في أول زيارة لزعيم غربي إلى دمشق من سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إلى أن فرنسا لم ترغب في إبلاغ وسائل الإعلام بزيارة ماكرون حتى وصوله إلى دمشق، لا سيما لأسباب أمنية. 

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "وزير الخارجية أسعد الشيباني يستقبل ماكرون والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي".

وأعلنت الرئاسة السورية أمس الأحد، أن أن الرئيس ماكرون سيزور سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية - في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، برفقة وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية.

واشارت إلى أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، في إطار الحرص المشترك على مواصلة الحوار السياسي وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ماكرون يصل إلى سوريا ماكرون الرئيس الفرنسي سقوط نظام الأسد

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