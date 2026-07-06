تمويل تحديث البنية التحتية للمياه والطاقة في إسبانيا وإيطاليا بأكثر من 520 مليون يورو

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم /الإثنين/ عن حزمة تمويل جديدة تتجاوز 520 مليون يورو لدعم مشروعات استراتيجية في قطاعي المياه والطاقة في كل من إسبانيا وإيطاليا، في إطار جهوده لتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة البنية التحتية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي إسبانيا، وافق البنك على تقديم 175 مليون يورو لتمويل برنامج استثماري لتحديث البنية التحتية للمياه في منطقة كوستا ديل سول الغربية بإقليم الأندلس.

ويشمل المشروع تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيل محطات معالجة وتحلية المياه، واستبدال أكثر من 20 كيلومترًا من شبكات الصرف المتضررة، وإعادة تأهيل أكثر من 30 كيلومترًا من خطوط مياه الشرب، إلى جانب إنشاء خزان جديد للمياه وتوسيع شبكات إعادة استخدام المياه المعالجة، ويتضمن المشروع تحسين كفاءة الطاقة وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في محطة تحلية ماربيا.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الاستثمارات نحو مليون نسمة في 11 بلدية بإقليم مالقة، يرتفع عددهم إلى أكثر من 1.4 مليون نسمة خلال موسم الصيف، مع مساهمة المشروع في الحد من فاقد المياه، وتحسين إدارتها، وتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة موجات الجفاف والتغير المناخي.

وفي إيطاليا، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل يصل إلى 345 مليون يورو، لدعم برنامج استثماري يهدف إلى تعزيز استدامة وأمن إمدادات الطاقة في إقليم جنوب تيرول، حيث جرى توقيع الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 200 مليون يورو في الأول من يوليو الجاري.

ويُستخدم التمويل، المصنف كـقرض أخضر، في تحديث محطات الطاقة الكهرومائية، وتطوير شبكات توزيع الكهرباء، وإنشاء نحو 400 محطة شحن للمركبات الكهربائية، إضافة إلى توسيع شبكات التدفئة المركزية لربط أكثر من 200 مبنى.

وأكد المدير العام لبنك الاستثمار الأوروبي ورئيس الإقراض والاستشارات بالاتحاد الأوروبي، جان كريستوف لالو، أن تسريع الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة والمياه يمثل عنصرًا أساسيًا لخفض البصمة البيئية وتعزيز مرونة الأنظمة الحيوية.

