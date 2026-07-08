محافظ الجيزة يصدر قراراً بتكليف "محمد نبيل" لتسيير أعمال الإدارة العامة للسياحة

أصدر محافظ الجيزة، الدكتور أحمد الأنصاري، القرار الإداري رقم (554) لسنة 2026م، والذي يقضي بتكليف محمد نبيل جمال محمود، للقيام بتسيير أعمال الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري المحلي في جمهورية مصر العربية، وفي مقدمتها القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبناء على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وعقب موافقة الجهات المعنية.

يُذكر أن محمد نبيل جمال محمود يعد من الكوادر الإدارية بـ "ديوان عام محافظة الجيزة"، وهو من العاملين بالمستوى الوظيفي الثاني (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية.

وقد نصت المادة الثانية من القرار على العمل به فوراً من تاريخ صدوره، مع إلزام كافة الجهات المختصة والمعنية باتخاذ الإجراءات الإدارية واللازمة نحو تنفيذه.