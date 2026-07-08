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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع مشروعات حي المنيرة الغربية ويوجه بتسريع تنفيذ السوق الحضاري بالبراجيل ورفع كفاءة الخدمات

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً موسعًا لمناقشة خطط العمل بحي المنيرة الغربية وتقييم مستوى الأداء والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستهل المحافظ الاجتماع بالاطلاع على الجدول الزمني ونسب تنفيذ السوق الحضاري الجاري إنشاؤه بمنطقة البراجيل والتي بلغت 50% حيث وجّه رئيس الحي بالتنسيق مع مديرية الإسكان بتسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات التنفيذ نظرًا لما يمثله المشروع من أهمية في الحد من ظاهرة الباعة الجائلين، وتحقيق السيولة المرورية واستعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

كما استعرض الاجتماع جهود الحي في ملف النظافة، ورفع كفاءة أعمال النظافة، خاصة بمنطقة أسفل محور كمال عامر بمنطقة الصفطاوي، إلى جانب جهود التصدي للإشغالات بما يضمن تحسين حالة الطرق وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وفي إطار تحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق تابع المحافظ أعمال التشجير التي جرى الانتهاء منها ببعض أجزاء شارع المطار بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، اطلع المحافظ على موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مايو 2026 حيث بلغت نسبة الإنجاز 99.91% وهو ما يعكس انتظام وتيرة العمل وسرعة الانتهاء من فحص وإنجاز الملفات.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحي في تلقي طلبات تراخيص المباني والمحال العامة بنطاق الحي حيث وجّه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بطلبات التراخيص المتبقية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين وفقًا للقانون.

ووجّه المحافظ أيضًا بمواجهة ظاهرة انتشار المخازن المخالفة بنطاق الحي لما تمثله من خطورة على السلامة العامة مع التصدي لشوادر بيع الخراف المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال قطاع الكهرباء والتي شملت مشروعات تطوير شبكات الكهرباء بمناطق بشتيل وأوسيم، ضمن أعمال التوسعات ورفع كفاءة الشبكات وإصلاح الكابلات.

كما ناقش الاجتماع موقف المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي، والتي تشمل خمسة شوارع بنطاق الحي إلى جانب جهود الحي في الاستجابة لبلاغات الطفوحات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ووليد محمود، رئيس حي المنيرة الغربية، ونواب رئيس الحي.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة حي المنيرة الغربية

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