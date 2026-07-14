بأداء احترافي.. إليك مواصفات Asus A14 Air اللاب توب الأخف عالميا

كشفت شركة أسوس عن جهاز كمبيوتر محمول جديد وخفيف الوزن بشكل استثنائي، وهو A14 Air 2026. ووفقًا للشركة المصنعة، يزن الجهاز 990 جرامًا فقط ويجمع بين معالج AMD Ryzen 9 وشاشة OLED بتردد 120 هرتز - على الرغم من أنه متوفر حاليًا في الصين فقط.

تصميم نحيف، معالج قوي

يُعدّ جهاز A14 Air 2026، الذي يزن 990 جرامًا فقط ويبلغ سمكه 14.9 مليمترًا، من أخفّ أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بمعالج عالي الأداء.

ويعمل الجهاز بمعالج AMD Ryzen 9 8945H من سلسلة Hawk Point، الذي يتميز بمعالج رسومات Radeon 780M مدمج، ووفقًا لشركة Asus، فإنه قادر على تشغيل أحدث ألعاب AAA حتى مع إعدادات رسومات منخفضة. بالنسبة لهيكل خفيف الوزن كهذا، ويُعتبر هذا الجهاز قويًا بشكل استثنائي، ويميل إلى فئة أجهزة الألعاب فائقة النحافة أكثر من أجهزة الأعمال التقليدية.

شاشة OLED عالية السطوع

زتتميز شاشة OLED مقاس 14 بوصة بدقة 2880 × 1800 بكسل، وتصل ذروة سطوعها، وفقًا للشركة المصنعة، إلى 600 شمعة/م². كما توفر تغطية كاملة لنطاق ألوان DCI-P3، بالإضافة إلى حصولها على شهادة DisplayHDR True Black 600.

وبفضل معدل تحديثها البالغ 120 هرتز، تُعد الشاشة مناسبة ليس فقط لمهام الإنتاجية، بل أيضًا للألعاب الخفيفة.

ويتم تبريد الجهاز بواسطة مروحتين، مصممتين، وفقًا لشركة أسوس، لتقديم أداء عالٍ باستمرار مع مستويات ضوضاء منخفضة.

ويعمل النظام ببطارية سعتها 70 واط/ساعة، بينما تصل قدرة المعالج إلى 45 واط، وعلى الرغم من هيكله النحيف، يوفر هذا الكمبيوتر المحمول مجموعة متنوعة من المنافذ: منفذ USB-C ومنفذ USB 4، ومنفذان USB-A، ومنفذ HDMI 2.1، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

وتكتمل هذه الميزات بلوحة لمس كبيرة، ولوحة مفاتيح مصممة للكتابة المريحة، ومفصلة تفتح بزاوية 180 درجة.

السعر والتوافر

يُطرح جهاز Asus A14 Air 2026 في الصين بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت بسعر يعادل حوالي 880 يورو.

أما النسخة المزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت وقرص SSD بسعة 1 تيرابايت، فتبلغ تكلفتها حوالي 1000 يورو. كما يتيح منفذا M.2 إمكانية توسيع سعة التخزين مستقبلاً.

ولم تُعلّق Asus بعد على توفر الجهاز عالميًا، ولكن من المتوقع أن يُطرح خارج الصين ضمن سلسلة ZenBook.

يُذكر أن المنافسين يُقدمون بالفعل أجهزة كمبيوتر محمولة خفيفة الوزن مماثلة، مثل Lenovo ThinkBook 14x ، الذي يزن حوالي 990 جرامًا ويعمل بمعالج Intel Lunar Lake بدلاً من AMD.