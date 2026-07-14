القاهرة الإخبارية: الأمن الروسي أحبط عملية لاستهداف منشآة عسكرية كبيرة في موسكو

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن إحباط عملية استهدفت منشأة عسكرية في مقاطعة موسكو، مشيراً إلى أن الكرملين أشاد بالعملية واعتبرها إنجازاً أمنياً كبيراً كان حال نجاح الهجوم سيؤدي إلى تداعيات خطيرة.

وأضاف أن السلطات الروسية أفادت بأن العملية جرى الإعداد لها بمشاركة أجهزة استخبارات أوكرانية وغربية، وأن طائرات مسيّرة هُربت إلى داخل روسيا عبر شاحنات سيراميك مرت بعدة دول قبل وصولها إلى الأراضي الروسية.

وأوضح مشيك أن التحقيقات أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين، بينهم شخص استأجر مبنى مجاوراً للمنشأة المستهدفة، بينما تشير المعلومات الأولية إلى مغادرة المنفذين الرئيسيين الأراضي الروسية قبل تنفيذ العملية.