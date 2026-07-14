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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميرور: فيفا يوافق على ارتداء الأرجنتين الشارات السوداء بعد رفض طلب مماثل لفرنسا

فيفا
فيفا
حمزة شعيب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على طلب المنتخب الأرجنتيني بارتداء الشارات السوداء خلال مواجهة سويسرا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، وذلك حدادًا على وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية أنطونيو أوبالدو راتين، في قرار أثار المقارنات مع رفض طلب مماثل تقدم به المنتخب الفرنسي في وقت سابق من البطولة.

ووفقًا للصحيفة، حصل الاتحاد الأرجنتيني على موافقة استثنائية من "فيفا" لتكريم راتين، قائد المنتخب في نسختي كأس العالم 1962 و1966، والذي توفي عن عمر ناهز 89 عامًا قبل المباراة، حيث ارتدى اللاعبون والجهاز الفني الشارات السوداء تقديرًا لمسيرته الكروية.

ويعيد هذا القرار إلى الأذهان ما حدث مع المنتخب الفرنسي في دور المجموعات، عندما تقدم الاتحاد الفرنسي بطلب لارتداء الشارات السوداء والوقوف دقيقة صمت عقب وفاة والدة المدير الفني ديدييه ديشامب، إلا أن "فيفا" رفض الطلب، مبررًا ذلك بوجود مراسم رسمية لتكريم ضحايا زلزال فنزويلا ضمن جدول البطولة

 واكتفى مساعد المدرب جاي ستيفان بوضع باقة من الزهور قبل مواجهة النرويج، بينما قال ديشامب في تصريحات سابقة إنه مر بفترة صعبة بعد وفاة والدته، مؤكدًا أنه اضطر لمغادرة معسكر المنتخب لفترة قصيرة قبل العودة لاستكمال مهمته.

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن "فيفا" وافق على طلب الأرجنتين خوض مباراة نصف النهائي أمام إنجلترا بالقميص الاحتياطي الكحلي بدلًا من القميص الأساسي، على أن يرتدي المنتخب الإنجليزي زيه الأبيض التقليدي.

وتحمل المواجهة المرتقبة طابعًا تاريخيًا، إذ تستحضر العديد من اللقاءات الشهيرة بين المنتخبين، أبرزها مواجهة ربع نهائي مونديال 1986 التي شهدت هدف دييجو مارادونا الشهير، إضافة إلى لقاء دور الـ16 في مونديال 1998 الذي حسمته الأرجنتين بركلات الترجيح.

وستكون المباراة أول مواجهة في مسيرة ليونيل ميسي أمام منتخب إنجلترا، حيث أكد قائد الأرجنتين في تصريحات سابقة أنه تابع مواجهات المنتخبين التاريخية عبر مقاطع الفيديو، مشيرًا إلى أن لقاء نصف النهائي يمثل تحديًا كبيرًا أمام منافس قوي، معربًا عن أمله في قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية.

فيفا الأرجنتين فرنسا

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