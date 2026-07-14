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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل الحلقة الرابعة من House of the Dragon

مسلسل House of the Dragon
مسلسل House of the Dragon
محمد نبيل
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهدت الحلقة الرابعة من الموسم الثالث لمسلسل "House of the Dragon" تطورًا لافتًا في مسار الحرب المعروفة بـ"رقصة التنانين"، إذ ركزت أحداثها على إعادة تشكيل موازين الصراع السياسي والعسكري بين الطرفين المتحاربين. 

وبرز اللورد أورموند هايتاور كأحد أخطر اللاعبين في هذه المرحلة، في وقت تزداد فيه التحديات أمام الملكة رينيرا تارجاريان في سعيها للحفاظ على عرشها.

حملت الحلقة عنوان "Tumbleton"، وتدور أحداثها حول احتدام التوتر في هذه المدينة التي تحوّلت إلى نقطة ارتكاز جديدة في الصراع الدائر بين فريقي "السود" و"الخضر". 

ويواصل أورموند خلال الحلقة توسيع نفوذه، مستغلاً غياب كل من إيموند وإيجون عن الواجهة، بينما يعمل في الوقت ذاته على إعداد الأمير دايرون تارجاريان ليكون ورقة سياسية وعسكرية مؤثرة في مجريات الحرب المستمرة.

House of the Dragon حلقات House of the Dragon مسلسل House of the Dragon

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