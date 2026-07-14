جوجل تشعل المنافسة مبكراً.. تسريبات هاتف Pixel 11 تكشف عن مواصفات شاشة خارقة

مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي لهاتف Pixel 11 خلال الشهر الحالي قد كشف تسريب جديد عن الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام .



مواصفات سلسلة هواتف جوجل بكسل 11

تشير القوائم أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يأتي هاتف Pixel 11 بشاشة OLED قياس 6.3 بوصة، بمعدل تحديث يتراوح بين 60 و120 هرتز، وسطوع HDR يصل إلى 2000 شمعة، وذروة سطوع تصل إلى 3100 شمعة.

تبلغ سعة البطارية 4840 مللي أمبير/ساعة.أما بالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يحصل الهاتف على مستشعر رئيسي جديد بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى خيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت.

بالانتقال إلى الفئة الأعلى، من المتوقع أن يأتي هاتفا Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL بشاشات أكثر وضوحًا بدقة 1280×2856 و1344×2992 على التوالي

ووفقا للتسريبات ستصل كلا الشاشتين إلى سطوع HDR يصل إلى 2450 شمعة/م² وسطوع ذروة يصل إلى 3600 شمعة/م² وتشير التقارير إلى أن خيارات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت، بينما شهدت الكاميرا تحسينات في كل من المستشعر الرئيسي ومستشعر التقريب.

هواتف جوجل بكسل 11

ميزات سلسلة هواتف جوجل بكسل 11

تشير التقارير إلى أن جوجل بصدد تغيير مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء واستبداله بنظام إضاءة LED صغير ثلاثي الألوان يُسمى "Pixel Glow".

وبحسب ما ورد، فإنه يعمل بشكل مشابه لنسخة مصغرة من واجهة Glyph الخاصة بشركة Nothing. ويبدو أن خاصية فتح القفل بالوجه بالأشعة تحت الحمراء، التي سبق الترويج لها، لا تزال غير جاهزة لهذا الجيل.