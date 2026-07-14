وزير العدل: النيابة الإدارية تضطلع بدور محوري في حماية المال العام

أكد وزير العدل المستشار محمود الشريف، أن هيئة النيابة الإدارية صرح قضائي عريق يضطلع بدور محوري في حماية المال العام وضبط الأداء الإداري في الدولة، مُشيدا بالدور الوطني المتميز الذي تؤديه النيابة الإدارية وأعضائها في ترسيخ قيم النزاهة والعدالة والشفافية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إلى مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية، لتقديم التهنئة إلى المستشارة هدى عيسى، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وكذا تقديم التهنئة للمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمناسبة التشكيل الجديد للمجلس.

وأوضح المستشار محمود الشريف، أهمية مواصلة مسيرة التعاون المشترك والتنسيق المثمر بين الوزارة والنيابة الإدارية في مختلف مسارات التحديث والتطوير الرقمي والمؤسسي، نفاذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بمنظومة العدالة وتيسير آلياتها لخدمة المواطنين وصون بنيان المجتمع.

من جانبها.. أعربت المستشارة هدى عيسى رئيسة الهيئة عن بالغ اعتزازها وتقديرها لزيارة وزير العدل، مؤكدة حرص هيئة النيابة الإدارية الكامل على ترسيخ دعائم التعاون المشترك والتكامل المثمر مع وزارة العدل في كافة المجالات، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة العمل القضائي والإداري، والارتقاء بالأداء المؤسسي للدولة تحقيقاً للصالح العام.