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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع حريق مخيم العصلة بدهب.. ويوجه بتشديد اشتراطات الحماية المدنية

المحافظ يتفقد موقع الحريق
المحافظ يتفقد موقع الحريق
ايمن محمد
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تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، موقع الحريق الذي اندلع، مساء أمس، الاثنين، بأحد المخيمات بمنطقة العصلة بمدينة دهب، للوقوف على تداعيات الحادث ومتابعة الموقف ميدانيًا.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد فاروق، رئيس مدينة دهب، والعميد أشرف عبد السلام، مدير إدارة الحماية المدنية بجنوب سيناء، وعدد من عواقل ومشايخ المدينة.

واطلع المحافظ على الإجراءات التي اتخذتها قوات الحماية المدنية، حيث تبين أن الحريق نشب داخل مطبخ المخيم، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الحجرات الخشبية، ثم إلى أربع سيارات ملاكي كانت متوقفة بجوار سور المخيم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت والمناطق المجاورة، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال حصر التلفيات والخسائر.

ووجّه محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجنة مختصة لحصر جميع التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق، وإعداد تقرير شامل يتضمن حجم الأضرار والتوصيات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مع سرعة تقديم أوجه الدعم للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة.

كما شدد المحافظ على تنفيذ مراجعة شاملة لتراخيص جميع المخيمات والمنشآت السياحية بمدينة دهب، والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية، إلى جانب مراجعة منظومات الوقاية والإطفاء وإجراءات الحماية المدنية، والتأكد من توافر معدات مكافحة الحرائق وصلاحيتها؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تخالف اشتراطات السلامة أو تعمل دون استيفاء التراخيص اللازمة، موجهًا بتكثيف حملات التفتيش الدورية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارة الحماية المدنية؛ لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة بجميع المنشآت السياحية.

وكان الحريق قد أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما بكدمة في الرأس، والآخر بحالة ضيق في التنفس، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أكدت الجهات الطبية أن حالتهما مستقرة.

جنوب سيناء دهب حريق المخيم السياحي المحافظ

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