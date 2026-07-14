تسريبات Vivo X300e .. مواصفات خارقة ببطارية 7100 مللي أمبير

اكتسبت سلسلة هواتف X من شركة Vivo سمعة طيبة بفضل تصميمها الفاخر وأداء التصوير الرائع الذي تقدمه في تصميم أكثر انسيابية. والآن، تشير تسريبات جديدة حول هاتف X300e القادم إلى أنهم يُجرون بعض التعديلات على هذه السلسلة، مع خيارات تكوين مميزة وألوان جذابة.

كشفت التسريبات التي ظهرت على منصة ويبو، Digital Chat Station، عن تفاصيل إضافية حول هاتف Vivo X300e ووفقًا لأحدث التسريبات، سيتوفر الهاتف بنسختين رئيسيتين وهي نسخة أساسية بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، ونسخة مُطوّرة بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت.

مواصفات هاتف Vivo X300e

مواصفات هاتف Vivo X300e

يعدمن المُتوقع إطلاق الهاتف في الصين في الفترة ما بين أواخر يوليو وأغسطس 2026، على أن يتبعه طرحه في الأسواق العالمية بعد ذلك بفترة وجيزة.

أما من ناحية التصميم، فهناك ثلاثة خيارات للألوان: الأبيض ، والأسود ، والبرتقالي تبدو هذه الألوان أنيقة وعصرية.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الجهاز، بمواصفات واعدة ومزود بشاشة 6.59 بوصة (حجم مناسب وصغير وفقًا لمعايير اليوم)، ومن المتوقع أن يعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 من الجيل الخامس. يتضمن نظام الكاميرا نظامًا خلفيًا ثلاثيًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

تشمل الميزات الأخرى ماسح بصمة بالموجات فوق الصوتية، وإطارًا معدنيًا فاخرًا، وبطارية ضخمة بسعة 7015 مللي أمبير/ساعة، كل ذلك في هيكل نحيف بسماكة 7.9 ملم. كما يُقال إنه يدعم الشحن السريع بقوة 90 واط.

ميزات هاتف Vivo X300e

يبدو أن هاتف X300e مصمم ليكون خيارًا أكثر سهولة في الاستخدام وأصغر حجمًا ضمن سلسلة X300، مع التركيز على عمر بطارية ممتاز، وسهولة الاستخدام اليومي، وجودة تصوير رائعة

يعد هذا المزيج من البطارية الضخمة، والشحن السريع خيارًا مثاليًا لمن يكرهون البحث عن منافذ الشحن

مع اقتراب موعد الإطلاق، من المتوقع الكشف عن السعر الرسمي والتفاصيل النهائية. إذا كنت من محبي هواتف فيفو، فقد يكون هذا الهاتف جديراً بالمتابعة.