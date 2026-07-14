أسوان تحقق إنجازًا طبيًا.. نجاح أول 3 عمليات زراعة قرنية داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل بجنوب الصعيد

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية للجهود التى قام بها فريق العمل من الإستشاريين والأطباء لإجراء 3 عمليات زراعة قرنية داخل مستشفى الرمد التخصصى ، وهو ما تم تنفيذه للمرة الأولى داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب الصعيد، وذلك ضمن الصروح الطبية والعلاجية المدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل .

ويأتى ذلك فى ظل سلسلة الإنجازات الطبية والعلاجية المتتالية التى تشهدها منظومة التأمين الصحى الشامل منذ التشغيل الرسمى والفعلى لها ، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمواطنين .

إنجاز طبى جديد يعكس تطور المنظومة الصحية



وأكد المهندس عمرو لاشين أن نجاح إجراء عمليات زراعة القرنية للمرة الأولى داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب الصعيد يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بأسوان، ويجسد حجم التطور الذى تحقق منذ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بما يسهم فى توفير أحدث الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر لتلقى العلاج خارجها.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولى قطاع الصحة اهتماماً كبيراً فى إطار الجمهورية الجديدة، وهو ما انعكس على توفير كوادر طبية متميزة، وأجهزة حديثة، وتوسيع نطاق التدخلات الطبية الدقيقة، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.



خدمات متقدمة بتكلفة رمزية للمواطنين

ومن جانبه، أوضح الفريق الطبى أن المواطن لم يتحمل سوى قيمة المساهمة المقررة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى لا تتجاوز 482 جنيهاً كحد أقصى، رغم أن التكلفة الإجمالية للعملية الواحدة تتجاوز 200 ألف جنيه، وهو ما يعكس المزايا الكبيرة التى توفرها المنظومة فى إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة بتكلفة رمزية بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويضمن حصولهم على أفضل رعاية صحية ، مع التأكيد للحالات التى قامت بإجراء عملية زراعة القرنية بالمتابعة المستمرة على مدار عام لضمان نجاحها .



إشادة بالفرق الطبية ودعم مستمر للقطاع الصحى

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المخلصة التى تبذلها الفرق الطبية والإدارية داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكداً أن ما تحقق من نجاحات متتالية خلال عام كامل من التشغيل الفعلى للمنظومة فى يوليو 2025 يعكس حجم العمل والالتزام بتقديم خدمات علاجية متميزة لأهالى المحافظة .

وقدم المحافظ شكره للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، على الدعم المستمر والإهتمام بتطوير المنظومة الصحية فى أسوان، فى ظل المتابعة المتواصلة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق أفضل جودة للرعاية المقدمة للمواطنين .

إجراء أول 3 عمليات زراعة قرنية داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب الصعيد يمثل إنجازاً طبياً جديداً يعكس التطور المتواصل لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، ويؤكد نجاح جهود الدولة فى توفير خدمات علاجية متخصصة وعالية الجودة للمواطنين بتكلفة رمزية، بما يعزز جودة الحياة ويرتقى بمستوى الرعاية الصحية داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نشأت رئيس قطاع إقليم الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، والدكتور شادى سليمان إستشارى جراحات القرنية والمياه البيضاء وتصحيح الإبصار بمعهد أمراض العيون بالجيزة ، والدكتور أحمد حماد نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، والدكتورة أميرة كرار مدير مستشفى الرمد التخصصى، بالإضافة إلى مديرى الإدارات الفنية بفرع الهيئة.