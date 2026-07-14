محافظ أسوان يبحث مع مستشار وزير المالية تعزيز كفاءة برامج الحماية الإجتماعية

فى ضوء تحقيق رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إستقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الدكتورة هانيا شلقامى مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الإقتصادية والوفد المرافق لها.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين محافظة أسوان ووزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك لدعم جهود تحقيق العدالة الإقتصادية ، وتعزيز كفاءة برامج الحماية الإجتماعية ، ورفع كفاءة الإنفاق الإجتماعى المحلى والمركزى.

بحث آليات التعاون وتعزيز كفاءة الإنفاق الإجتماعى

وخلال اللقاء ، تم إستعراض آليات التعاون التى تستهدف رفع كفاءة وفاعلية برامج الحماية الإجتماعية ، من خلال تحليل التدفقات المالية الموجهة للخدمات الإجتماعية ، ورصد التفاوتات الجغرافية والإجتماعية داخل المحافظة ، ودراسة فرص تحسين الوصول إلى الخدمات للفئات الأكثر إحتياجاً بما يحقق الإستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

تأكيد دعم رؤية أسوان 2040

وأكد محافظ أسوان، أن المحافظة تمضى بخطوات متسارعة لتنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، التى ترتكز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تراعى الخصوصية الجغرافية والديموغرافية للمحافظة ، وتعزز من جودة حياة المواطنين.

وأشار المهندس عمرو لاشين ، إلى أهمية تكامل جهود مختلف الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدنى، وشركاء التنمية، لضمان وصول الخدمات والبرامج التنموية إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة.

نهج تشاركى وسياسات قائمة على البيانات

من جانبها، أوضحت الدكتورة هانيا شلقامى أن الدراسة تعتمد على نهج تشاركى يضع الخبرات المحلية والمؤسسية فى صدارة عملية التقييم والتطوير بما يسهم فى بناء سياسات أكثر إستجابة للإحتياجات الفعلية للمواطنين ، ودعم عملية إتخاذ القرار بالإعتماد على البيانات والأدلة والمؤشرات العلمية بما يعزز من كفاءة برامج الحماية الإجتماعية .

تعزيز الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة

كما تناول اللقاء مخرجات الإستراتيجية القطاعية للعمل الأهلى ، وأهمية تعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص بما يسهم فى توسيع نطاق الحماية الإجتماعية ، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة ، خاصة فى المناطق الأكثر إحتياجاً والمجتمعات الحدودية.

مخرجات عملية تدعم التنمية وجودة الخدمات

وأكد الجانبان ، أن مخرجات ورش العمل والدراسات الميدانية ستسهم فى إعداد توصيات عملية وآليات تنفيذية قابلة للتطبيق، تدعم كفاءة الإنفاق الاجتماعى، وتعزز من توطين أهداف التنمية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحث محافظ أسوان مع مستشار وزير المالية، سبل تعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية من خلال إعداد دراسات ميدانية وآليات تنفيذية تعتمد على البيانات والشراكة المؤسسية، بما يدعم تنفيذ رؤية أسوان 2040، ويرفع كفاءة الإنفاق الإجتماعى ، ويضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر إحتياجاً بكفاءة وعدالة.