5 معلومات عن قمة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة دالاس الأمريكية، الذي يحتضن واحدة من أقوى مواجهات بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا في نصف النهائي، لحسم هوية الطرف الأول في المباراة النهائية.

ويخوض المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة، إذ يسعى المنتخب الإسباني لمواصلة عروضه القوية، بينما يطمح المنتخب الفرنسي لمواصلة مشواره نحو استعادة اللقب العالمي، في مواجهة ينتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا بين لويس دي لا فوينتي وديدييه ديشامب.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا

تنطلق مواجهة فرنسا وإسبانيا اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة دالاس.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة beIN SPORTS المباراة حصريًا عبر قنوات beIN SPORTS MAX، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المعلقون

يتولى التعليق على المباراة عدد من أبرز المعلقين، حيث يعلق عصام الشوالي عبر قناة beIN MAX 1، وحسن العيدروس عبر beIN MAX 2، وعلي محمد علي عبر beIN MAX 3، بينما يعلق عامر الخوذيري عبر beIN MAX 4.

التشكيل المتوقع لإسبانيا

من المنتظر أن يبدأ المنتخب الإسباني المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريلا.

الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، أليكس باينا.

التشكيل المتوقع لفرنسا

في المقابل، يتوقع أن يعتمد المنتخب الفرنسي على:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: جول كوندي، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، لوكاس ديني.

الوسط: أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، مايكل أوليسي.

الهجوم: عثمان ديمبيلي، ديزيريه دوي، كيليان مبابي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للطرفين، إذ يدخل المنتخب الإسباني اللقاء مدعومًا بسلسلة طويلة من النتائج الإيجابية، بينما يعول المنتخب الفرنسي على خبرة نجومه وقدرتهم على حسم المباريات الكبرى، في قمة أوروبية مرتقبة لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.