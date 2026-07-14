قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يبحث تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام وخطة التحول الجديدة قبل مؤتمر ديسمبر
طارق السيد: محمد هاني يتلقى 3 عروض رسمية من تركيا وسويسرا وبلجيكا
القبض على 3 أشخاص يروجون لبيع ساعات الغش فى الامتحانات على السوشيال ميديا
دعاء رؤية هلال شهر صفر .. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان
الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى مملكة البحرين الشقيقة
ملك البحرين يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله المنامة
عامر العمايرة يطالب اتحاد الكرة بخطة واضحة للجنة الحكام قبل اختيار رئيسها الجديد
مدبولي يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027
وزير التعليم العالي: العلاقات المصرية المجرية نموذج متميز في التعاون المشترك
إمام عاشور يبكي على الهواء ويحكي موقفًا مؤثرًا مع والدته
حمزة عبد الكريم يخوض أول مران مع برشلونة تحت قيادة فليك
إمام عاشور هيرحل عن الأهلي ولا هيكمل.. شاهد كواليس تذاع لأول مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 معلومات عن قمة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026

إسبانيا ضد فرنسا
إسبانيا ضد فرنسا
إسراء أشرف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة دالاس الأمريكية، الذي يحتضن واحدة من أقوى مواجهات بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا في نصف النهائي، لحسم هوية الطرف الأول في المباراة النهائية.

ويخوض المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة، إذ يسعى المنتخب الإسباني لمواصلة عروضه القوية، بينما يطمح المنتخب الفرنسي لمواصلة مشواره نحو استعادة اللقب العالمي، في مواجهة ينتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا بين لويس دي لا فوينتي وديدييه ديشامب.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا

تنطلق مواجهة فرنسا وإسبانيا اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة دالاس.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة beIN SPORTS المباراة حصريًا عبر قنوات beIN SPORTS MAX، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المعلقون

يتولى التعليق على المباراة عدد من أبرز المعلقين، حيث يعلق عصام الشوالي عبر قناة beIN MAX 1، وحسن العيدروس عبر beIN MAX 2، وعلي محمد علي عبر beIN MAX 3، بينما يعلق عامر الخوذيري عبر beIN MAX 4.

التشكيل المتوقع لإسبانيا

من المنتظر أن يبدأ المنتخب الإسباني المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريلا.

الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، أليكس باينا.

التشكيل المتوقع لفرنسا

في المقابل، يتوقع أن يعتمد المنتخب الفرنسي على:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: جول كوندي، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، لوكاس ديني.

الوسط: أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، مايكل أوليسي.

الهجوم: عثمان ديمبيلي، ديزيريه دوي، كيليان مبابي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للطرفين، إذ يدخل المنتخب الإسباني اللقاء مدعومًا بسلسلة طويلة من النتائج الإيجابية، بينما يعول المنتخب الفرنسي على خبرة نجومه وقدرتهم على حسم المباريات الكبرى، في قمة أوروبية مرتقبة لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.

5 معلومات عن مباراة إسبانيا وفرنسا إسبانيا وفرنسا فرنسا إسبانيا منتخب فرنسا نصف نهائي كأس العالم كاس العالم كأس العالم موعد مباراة إسبانيا وفرنسا القنوات الناقلة لمبارة إسبانيا وفرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

مصطقي زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو : أنا بحبك أوي وانهاردة عيد جوازنا.. واللاعب يبكي على الهواء

ترشيحاتنا

الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5 ملايين طن

الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5 ملايين طن

لبنان

انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما

مضيق هرمز

وزير أردني سابق: إيران تريد أن تفرض سيادتها على مضيق هرمز بالكامل وأمريكا ترى أحقية الجميع في المرور

بالصور

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى ههيا

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد