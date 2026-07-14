منتخب العالم.. فرج عامر يتوقع نتيجة مباراة فرنسا والأرجنتين

توقع فرج عامر رجل الأعمال فوز منتخب فرنسا على إسبانيا في مباراة اليوم بكأس العالم.

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "اليوم لقاء فرنسا وإسبانيا في كأس العالم. أتوقع الفوز لفرنسا لأن فرنسا منتخب العالم. لاعبين من أكثر من 11 جنسية مزدوجة، وناس بتلعب كورة حياتها الكورة"".

يستضيف ملعب دالاس، مواجهة من العيار الثقيل اليوم بين منتخب فرنسا ومنافسه إسبانيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، في لقاء يُعد نهائي مبكر بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي، بعد مشوار مميز لكلا المنتخبين في البطولة.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا

تنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب دالاس، لتحديد أول المتأهلين إلى نهائي كأس العالم 2026.

قناة مجانية لإذاعة لقاء فرنسا وإسبانيا

وتذاع مباراة فرنسا وإسبانيا مجانا عبر قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على نايل سات:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD