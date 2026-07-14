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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بمستشفى قفط التخصصى ينقذ طفلا تعرض لصعق كهربائي بقنا

مستشفى قفط التخصصى
مستشفى قفط التخصصى
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نجح فريق طبي بمستشفى قفط التخصصي بقنا، في إنقاذ حياة طفل 6 أعوام، عقب وصوله إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء ملامسته أحد أعمدة الكهرباء بنطاق مركز قفط.

مستشفى قفط

وتبين أن الطفل نُقل إلى المستشفى بمبادرة من أحد المواطنين الذي رصد حالته الحرجة، في موقف إنساني يستحق التقدير، ساهم بشكل مباشر في سرعة تلقيه الرعاية الطبية المنقذة لحياته.

وكشف الفحص الطبي عند الاستقبال عن إصابة الطفل بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بالذراعين، إلى جانب اضطراب في مستوى الوعي وانخفاض حاد في سكر الدم بلغ 15 مجم/دل، ما استدعى تدخلًا طبيًا فوريًا.

وباشر الفريق الطبي إجراءات الإنعاش العاجلة، شملت إعطاء الجلوكوز الوريدي والمحاليل التعويضية، إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة ورسم القلب وعلاج الحروق، ثم تم حجز الطفل بقسم الأطفال تحت ملاحظة طبية دقيقة.

واستمرت المتابعة عبر إعادة التحاليل ورسم القلب ومراقبة وظائف القلب والكلى ومستوى السكر في الدم، للاطمئنان على خلوّ الحالة من أي مضاعفات.

وبفضل سرعة التدخل الطبي ودقة المتابعة، استعاد الطفل وعيه كاملًا وتحسنت حالته الصحية بشكل ملحوظ، ليغادر المستشفى بعد التأكد من استقرار جميع مؤشراته الحيوية.

ضم الفريق الطبى المشرف على الحالة، كل من: الدكتور  شهاب سعد، أخصائي الأطفال، الدكتور محمود نجم، طبيب مقيم أطفال، الدكتور أحمد عبدالسلام، طبيب الجراحة، وفريق تمريض قسم الاستقبال، ضم كل من: إيهاب توفيق، محمد عبدالناصر، مدثر قرني، صوفيا عماد، زينب رمضان، ورده خليفه، وفريق تمريض القسم الداخلي، ضم كل من: هشام توفيق، أسماء عبدالرازق، إسراء شاذلى، مروة رمضان، إيمان سعيد.
 


 

قنا فريق طبي مستشفى قفط التخصصي قسم الطوارئ مركز قفط أخبار قنا

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