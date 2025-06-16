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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات
ياسمين بدوي

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه خلال الساعات الأخيرة 

من جانبها ، لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حتى الآن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات سيتم تحديده بعد انتهاء المرحلة الثانية من امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمعملية التي مازالت مستمرة حالياً

وأضاف المصدر : أن المرحلة الثانية من امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمعملية ، كانت قد بدأت اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025 ومازالت مستمرة حيث تنتهي رسميا في جميع محافظات مصر يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025 ، وبالتوازي مع ذلك مازالت أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم في الكنترولات لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية التي كانت قد انتهت رسميا  يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025 ، وذلك استعدادا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات


اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات

وأكد المصدر أنه بمجرد الانتهاء من رصد جميع درجات الطلاب في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية و العملية والمعملية ، سيتم فورا تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات للإعتماد والإعلان الرسمي

وقال المصدر : من المقرر أن يتولى اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات ، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، بإعتبارها نتيجة شهادة عامة يتم اعتمادها مركزيا من الوزير مثلها مثل نتيجة الثانوية العامة 

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات بالدرجات

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات بالدرجات وليس بالتقديرات ، وذلك تنفيذا لقرارات وزير التربية والتعليم 

حيث تكشف نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات لكل طالب درجاته في جميع المواد ، ومجموعه الكلي ،  وحالته إذا كان ناجحاً أو راسباً أو له دور ثاني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات

وبمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، تقوم وزارة التربية والتعليم بإصدار بيانا رسميا لإعلان تفاصيل اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات وأوائل الدبلومات الفنية 2025 ، ورابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات

ويمكن لمن يهمه الأمر ترقب ظهور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر بوابة مركز المعلومات من خلال الضغط هنا https://emis.gov.eg/ 

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موعد نتيجة الدبلومات الدبلومات الفنية

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