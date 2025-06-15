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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
ياسمين بدوي

بدأت المحافظات في إعلان إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 ، حيث ظهرت منذ ساعات نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة بعد اعتمادها رسميا من المحافظ ، ومن المقرر خلال الساعات القادمة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في باقي المحافظات تباعاً

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 الجيزة للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت ٨٧.٤٦٪، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات ٢٠٥٬٠٣٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٠٣٬٣٣٥، ونجح ١٧٧٬٨٤٢ طالبًا وطالبة.

ويمكن الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة  من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة  عن طريق الضغط على الرابط التالي https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory 

وعلى  رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة ، يتاح للطالب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس فقط 

وبعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 الجيزة ، أشار محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ ٤٣٨ طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 الجيزة للطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٣١٪، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠٪، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٥.١٠٪.

 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 القاهرة

أما عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 القاهرة فهي لم تظهر حتى الآن ، حيث لم تنتهي كنترولات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة من أعمال التصحيح ورصد الدرجات

ولكن مصادرنا بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أكدت لصدى البلد أن  نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 القاهرة سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة

ومن المقرر أن يتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 القاهرة ، في بيان رسمي صادر من كل من محافظة القاهرة و مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 القاهرة

ويمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة ترقب ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 القاهرة على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة من خلال الضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 الاسكندرية

تنتظر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 الاسكندرية ، اعتمادها رسميا من الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية خلال الساعات المقبلة استعدادا لإعلانها للطلاب

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 الاسكندرية ، في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية التي يمكن الوصول لها من خلال الضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 الدقهلية

قالت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية : ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 الدقهلية

ويمكن الآن متابعة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 الدقهلية من خلال الضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 كفر الشيخ

تجري كنترولات الشهادة الإعدادية استعداداتها لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 كفر الشيخ قريباً ، حيث تجرى حاليا أعمال التصحيح التي تفقدها الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بقطاعات شرق كفر الشيخ، ودسوق والحامول

وألتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بالمصححين لكل المواد، ووجهم بالتأني والدقة في عملية رصد الدرجات قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 كفر الشيخ ، لينال كل طالب حقه، محذرًا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 كفر الشيخ يمكن ترقب ظهوره على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من خلال الضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 القليوبية

لم تظهر حتى الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 القليوبية ، حيث أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة في الكنترولات ، استعدادا لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 القليوبية على المحافظ لإعتمادها قريبا

ويمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 القليوبية من على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على فيس بوك من خلال الضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة البحيرة

لم يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة البحيرة من الدكتورة/ جاكلين عازر – محافظ البحيرة حتى الآن 

حيث مازالت أعمال التصحيح ورصد الدرجات مستمرة في الكنترولات استعدادا لتجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة البحيرة في شكلها النهائي قبل الإعتماد

ومن المقرر أن إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة البحيرة ، في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة التي يمكن الوصول بها بالضغط هنا قريباً .

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة المنيا

يعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا خلال أيام نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة المنيا

وتصدر مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا بيانا رسميا للإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة المنيا

ويمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 من خلال الضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة قنا

تستمر كنترولات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا في أعمال التصحيح ورصد الدرجات استعدادا لإعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة قنا

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة قنا على إلتزام الدقة والحيدة التامة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات و مراجعة الدرجات من قبل موجهي العموم و الأوائل لعدم إغفال اي إجابات من قبل الطلاب والوقوف في صف الطالب قبل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة قنا 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة قنا  من المقرر أن يتم الإعلان عنه في بيان رسمي على صفحة مديرية التربية والتعليم محافظة قنا ويمكن ترقبه من الآن بالضغط هنا

وعلم موقع صدى البلد من مصادره ، انه يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في كل محافظة من خلال الروابط التالية :

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة دمياط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الإسكندرية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة بورسعيد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الاسماعيلية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الأقصر

رابط ننتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة قنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة سوهاج

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة أسيوط

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة المنيا

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الوادي الجديد

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة بني سويف

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة كفر الشيخ

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة المنوفية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الشرقية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الغربية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة شمال سيناء

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة جنوب سيناء

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 محافظة مطروح

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

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