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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة
ياسمين بدوي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة ، يعتمدها بعد قليل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة 

وبمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة  ، يتم فوراً إتاحة الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة  على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة 

يمكن الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة  من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة  عن طريق الضغط على الرابط التالي https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory 

وعلى  رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة ، يتاح للطالب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس فقط 

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة 

وقبل إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة مجاناً على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة ، تقدم مديرية التربية والتعليم بالجيزة خدمة الاستعلام عنها أولا بشكل غير مجاني عبر المتحدث الآلي وخدمة 0900

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان.

حيث يجد كل طالب في قوائم نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني درجاته في جميع المواد الأساسية و المواد غير الأساسية و المجموع الكلي و مواد الرسوب إن وجدت.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات .. درجات المواد الأساسية والمجموع الكلي

اللغة العربية والخط العربي من 80
اللغة الإنجليزية من 60
الدراسات الاجتماعية من 40
الرياضيات من 60
العلوم من 40
المجموع الكلي من 280

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات .. درجات المواد غير المضافة للمجموع

 التربية الدينية من 40 

 التربية الفنية من 20 

 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20

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