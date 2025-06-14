نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني .. درجاتك هنا الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني ظهرت الآن على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني ظهرت بعد أن اعتمدها رسميا منذ قليل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بنسبة نجاح بلغت 87.46%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335، ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني

يمكن الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني عن طريق الضغط على الرابط التالي https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

وعلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني ، يتاح للطالب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني

وقبل إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني مجاناً على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة ، تقدم مديرية التربية والتعليم بالجيزة خدمة الاستعلام عنها أولا بشكل غير مجاني عبر المتحدث الآلي وخدمة 0900

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان.

حيث يجد كل طالب في قوائم نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني درجاته في جميع المواد الأساسية و المواد غير الأساسية و المجموع الكلي و مواد الرسوب إن وجدت.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات .. درجات المواد الأساسية والمجموع الكلي

اللغة العربية والخط العربي من 80

اللغة الإنجليزية من 60

الدراسات الاجتماعية من 40

الرياضيات من 60

العلوم من 40

المجموع الكلي من 280

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات .. درجات المواد غير المضافة للمجموع

التربية الدينية من 40

التربية الفنية من 20

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20