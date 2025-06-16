بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

أفادت تقارير من وسائل إعلام رسمية إيرانية ببدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

ووفقًا لوكالة مهر نيوز، وهي وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية، فإن الهجمات شملت طائرات مسيرة وصواريخ متجهة نحو مدينتي حيفا وتل أبيب.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوان على إيران منذ الجمعة الماضية، تسبب في اغتيال كبار قادة الجيش الإيراني وعدد من علماء الذرة، لترد إيران بقصف تل أبيب وتقتل عشرات الإسرائيليين حيث انتشر الذعر في دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قصف الجيش الإسرائيلي، التلفزيون الإيراني ما تسبب في انقطاع البث المباشر قبل أن يعود مرة أخرى.

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن العدوان على إيران يهدف إلى تحقيق 3 نتائج هي القضاء على الأسلحة النووية ومحور الإرهاب وضرب قدرات إيران على إنتاج الصواريخ.