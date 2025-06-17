يوسف يُحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس.. وبن شرقي ملتزم بقرارات ريبيرو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي وجه اللوم للاعبين بعد التعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: يوسف أكد للاعبي الأهلي أن التعادل بمثابة الخسارة، ولكنه شدد على ثقته في قدرات اللاعبين أمام بالميراس البرازيلي، وأنهم لاعبين كبار ولديهم خبرات من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: أشرف بن شرقي لاعب ملتزم تمامًا ولم يكن غاضبًا من عدم المشاركة أمام إنتر ميامي، وجلوسه على مقاعد البدلاء طوال اللقاء كان وفقا لرؤية المدير الفني خوسيه ريبيرو.

وأكمل: علاقة ريبيرو مع بن شرقي وباقي اللاعبين جيدة للغاية، واللاعب سيتواجد بصفة طبيعية في المواجهة المقبلة أمام بالميراس البرازيلي.

وأتم: بن شرقي جاهز تماما للمواجهة المقبلة، وكل اللاعبين لديهم رغبة اللعب والظهور بشكل قوي.