عماد النحاس يوضح تفاصيل أزمة ركلة الجزاء وموقف بن شرقي

تحدث عماد النحاس،مدرب النادي الأهلي عن كواليس أزمة ركلة الجزاء الأخيرة، موضحًا أن الأمور كانت واضحة ومحددة قبل المباراة، حيث تم الاتفاق على خمسة لاعبين لتولي تنفيذ ركلات الجزاء، وكان في مقدمتهم اللاعب وسام أبو علي، يليه محمود حسن “تريزيجيه”.

وأكد النحاس أن الجهاز الفني لم يُصدر تعليمات لتريزيجيه بتنفيذ الركلة، لكنه بادر من تلقاء نفسه، انطلاقًا من ثقته الكبيرة في قدراته الفنية.





وأوضح النحاس أن تريزيجيه، رغم كونه لاعبًا صاحب خبرات كبيرة، لم يلتزم بالتعليمات المسبقة، وهو ما استدعى توقيع عقوبة انضباطية عليه. وأضاف: “العقوبة كانت ستُطبق سواء سجل الركلة أم لم يسجلها، لأن المسألة لا تتعلق بالنتيجة، بل بالالتزام بالتعليمات والانضباط داخل الفريق”. وشدد على أن الجهاز الفني أنهى المسألة بعد اتخاذ القرار المناسب حفاظًا على وحدة الفريق.





وفي سياق آخر، علّق النحاس على استبعاد النجم المغربي أشرف بن شرقي من المشاركة، مؤكدًا أن القرار لم يكن مرتبطًا بأي تقصير أو موقف سلبي من اللاعب، بل جاء نتيجة لتغيرات اضطرارية في خطة المباراة بعد إصابة إمام عاشور. وأضاف: “نتفهم جيدًا شعور الحزن لدى بن شرقي لعدم المشاركة، وهذا أمر طبيعي لأي لاعب محترف يطمح لخدمة فريقه، لكن ما نؤكده أن اللاعب لم يصدر منه أي تصرف خارج عن النص، وكان في قمة الالتزام”.





وختم النحاس تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني يضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، وأن القرارات تُتخذ بناءً على متغيرات فنية بحتة، بعيدًا عن الأهواء الشخصية



