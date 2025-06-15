محمد عبد الجليل: بن شرقي لاعب مزاجي.. ومروان عطية استفز ميسي

علق محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، على تعادل الأحمر مع إنتر ميامي بدون أهداف، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبد الجليل، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج “لعبة والتانية” على راديو ميجا إف إم: “حسين الشحات ليس في مستواه المعهود، وكان يقدم أداءً أفضل في الدوري الممتاز لأنه كان في مستواه، وأفشة بقاله موسمين خارج المستوى المعهود له”.

وأضاف: “طاهر محمد طاهر مستواه يتطور مباراة عن مباراة، وريبيرو واضح أنه مذاكر لاعبي الأهلي جيدا، وبن شرقي بيقلب وشه كتير والأجانب معندهمش كدا، وتريزيجيه رغم أنه بيضيع لكن خطير، وبن شرقي لاعب بحالات”.

وتابع: “محمد الشناوي مستواه يخليه يحترف في أوروبا من موسمين، والشناوي كان بيلاعب لاعبي إنتر ميامي لوحده، ومروان عطية كان ممتاز أمس، وميسي كان متنرفز شوية ومروان عطية استفز ميسي”.

وواصل: “سعيد بمستوى الشناوي، وكوكا قدم أقصى ما عنده، ولاعبي الأهلي مكانوش مصدقين نفسهم في الشوط الأول”.