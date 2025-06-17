ناقد رياضي: الأهلي فرط في الانتصار على إنتر ميامي في الشوط الأول

تحدث نادر شبانة ومحمد عبد الجليل، المحللان الرياضيان، عن حظوظ النادي الأهلي في المباراتين المقبلتين في دور المجموعات بكأس العالم للأندية ضد بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، على الترتيب.

وقال نادر شبانة، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «الأهلي فرط في الانتصار على إنتر ميامي في الشوط الأول من المباراة»، مضيفًا أن «مباراة إنتر ميامي كانت هي الأسهل للأهلي في دور المجموعات».

وأشار نادر شبانة إلى أن بالميراس هو المرشح الأول للتأهل من مجموعة الأهلي ومرشح أكثر من بورتو.

ورأى شبانة أن أحمد سيد زيزو هو البديل الأمثل لتعويض إمام عاشور في المباريات المقبلة من البطولة.

ومن جهته، تحدث محمد عبد الجليل عن أن نتيجة مباراة بالميراس وبورتو ليست في مصلحة الأهلي، مضيفًا: «هي النتيجة الأفضل للأهلي إذا كان يبحث عن الصدارة ولكن الأهلي يبحث عن التأهل أولًا وليس الصدارة».

وتابع قائلًا: «هزيمة بالميراس أمام بورتو كانت الأفضل بالنسبة للأهلي وكانت ستجعل بالميراس تحت الضغط أمام الأهلي ونتيجة التعادل أمامه ليست سيئة، ولكن هذا لم يحدث».

وأكد محمد عبد الجليل أن بالميراس ظهر على أنه أشرس فنيًا من بورتو، وذلك بفضل استقراره الفني.