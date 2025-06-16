أزمة بن شرقي وريبيرو.. اللاعب يدخل في حسابات المدرب خلال لقاء بالميراس

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن بشأن أشرف بن شرقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر في الأهلي:

لا يوجد أزمة بين ريبيرو وأشرف بن شرقي واللاعب في حسابات المدرب خلال لقاء بالميراس .. وغضب اللاعب من عدم مشاركته أمر طبيعي".

وكان قد كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل مكالمته مع المغربي أشرف بن شرقي قبل انتقاله للمارد الأحمر.

وقال إمام عاشور في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق: “مكنتش عارف إن بن شرقي جاي الأهلي، بس طبعا كان في بينا تواصل كبير بينا من وقت رحيله من مصر". وتابع:”كلمته قبل ما يجي وسألته هل هتيجي بالفعل ولا لأ، قالي لا لسا معرفش، أنا اتفاجئت زيي زي الناس".

وأضاف: "بن شرقي لعيب كبير جدا، وانا مبسوط من وقت ما جاه، وفي بينا اتصال في الملعب وبنفهم بعض".